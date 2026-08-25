Candidatos ao Governo do Rio cumpriram agendas nesta terça-feira (25) - Divulgação

Candidatos ao Governo do Rio cumpriram agendas nesta terça-feira (25)Divulgação

Publicado 25/08/2026 18:43 | Atualizado 25/08/2026 21:51

Rio - Os candidatos ao Governo do Rio realizaram atividades de campanha em diferentes regiões do estado nesta terça-feira (25). Douglas Ruas (PL) iniciou o dia com uma entrevista à Super Rádio Tupi, na qual afirmou que, se eleito, não dará continuidade aos contratos com as Organizações Sociais de Saúde (OSS) na rede pública.

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"O governo vai fazer a gestão e buscar o que precisa da iniciativa privada, e não por intermediários como as OSS. Os contratos que estão ativos vão ter que ser analisados caso a caso, mas não vão prosperar", afirmou.

O candidato explicou ainda que o afastamento das OSS ocorrerá de forma gradativa, mediante um período de transição, até que o estado esteja apto a atender integralmente todas as unidades de saúde do Rio de Janeiro. "A lógica é simples: menos peregrinação, menos fila, diagnóstico rápido e tratamento no tempo certo. É isso que queremos para a população", completou.



Em seguida, Ruas realizou uma caminhada no Largo do Machado, no Catete. Ao fim do dia, participou de um compromisso eleitoral em Mangaratiba, na Costa Verde.



Já Eduardo Paes (PSD) visitou o Super Centro Carioca de Saúde da Zona Oeste, em Campo Grande, e afirmou que o modelo será replicado em todas as regiões fluminenses. Segundo ele, o principal objetivo é oferecer atendimento digno à população e reduzir as filas de espera por consultas e exames.



"O grande drama da população fluminense na saúde é quando ela identifica algum tipo de necessidade de tratamento que exija alguma especialidade e tem de ficar meses, anos, em uma fila de regulação buscando esse atendimento. Quero levar para todas as regiões do estado: Noroeste, Norte, Centro-Sul, Leste, Sul, Baixada Fluminense, o que chamamos de Super Centros Regionais de Especialidades, a exemplo do que fizemos aqui, na capital", frisou Paes.



Anthony Garotinho (Republicanos) iniciou o dia com uma caminhada no Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Em seguida, às 16h, conversou com eleitores na saída das barcas, em Niterói. Às 18h, participou de um encontro com empresários do setor naval, também em Niterói.



Cyro Garcia (PSTU) participou, às 11h, de uma manifestação pelo Plano de Cargos em frente ao Edisen, da Petrobras, no Centro do Rio, ao lado de petroleiros. Durante o ato, também panfletou para a campanha.



André Marinho (Novo) gravou conteúdos para a campanha eleitoral pela manhã. Das 13h às 18h, realizou uma caminhada e panfletagem no Saara, no Centro do Rio. Juliete Pantoja (UP) fez panfletagem às 6h na frente do BRT Manaceia e, às 10h, participou do mesmo ato que o candidato Cyro Garcia, na frente do Edisen.



William Siri (PSOL) iniciou a terça-feira gravando conteúdos para as redes sociais. No fim da manhã, seguiu para o Centro, onde participou de uma sessão plenária na Câmara de Vereadores durante a tarde. À noite, participou de uma sessão de fotos na Câmara.