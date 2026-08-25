Carros foram incendiados na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí - Reprodução / Redes Sociais

Carros foram incendiados na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em ItaguaíReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/08/2026 12:11 | Atualizado 26/08/2026 07:47

Rio - Dois carros foram incendiados durante uma manifestação, na manhã desta terça-feira (25), na Rodovia Rio-Santos (BR-101) , altura de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Não houve registro de vítimas.

Assista:

️ ATENÇÃO, MOTORISTAS!



Carro em chamas em frente ao Dom Zelittu’s, na Rodovia Rio-Santos.



A Polícia Militar já está no local. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade. pic.twitter.com/Y9VySdRBX8 — INFORME AGORA RIO (@informeagorarj) August 25, 2026 Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois automóveis totalmente destruídos pelas chamas. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para auxiliar a ocorrência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta de 8h25, na altura do km 408. A corporação informou que houve uma manifestação de populares, mas ainda não há informações sobre o motivo do ato. Bombeiros atuaram para apagar o fogo.

Os veículos ocuparam faixas da pista sentido São Paulo. Durante a interdição temporária, o tráfego fluiu pela faixa da direita.

Não houve registro de congestionamento e a via foi liberada às 9h40.

