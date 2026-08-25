Carros foram incendiados na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí - Reprodução / Redes Sociais
Carros foram incendiados na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí
Reprodução / Redes Sociais
Publicado 25/08/2026 12:11 | Atualizado 26/08/2026 07:47
Rio - Dois carros foram incendiados durante uma manifestação, na manhã desta terça-feira (25), na
Rodovia Rio-Santos (BR-101)
, altura de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Não houve registro de vítimas.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois automóveis totalmente destruídos pelas chamas. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para auxiliar a ocorrência.
Assista:
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta de 8h25, na altura do km 408. A corporação informou que houve uma manifestação de populares, mas ainda não há informações sobre o motivo do ato. Bombeiros atuaram para apagar o fogo.
Os veículos ocuparam faixas da pista sentido São Paulo. Durante a interdição temporária, o tráfego fluiu pela faixa da direita.
Não houve registro de congestionamento e a via foi liberada às 9h40.
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