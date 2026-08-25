Suspeito foi localizado por policiais da 29ª DP (Madureira)Reprodução / Google Street View

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Alexia Gomes
Rio - Um motorista de aplicativo foi preso, nesta segunda-feira (24), em Honório Gurgel, na Zona Norte, por estuprar uma mulher durante uma viagem. O crime ocorreu no mês de abril deste ano. O homem não teve a identidade divulgada.
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De acordo com as investigações, o homem trabalhava como motorista de aplicativo quando, durante uma viagem, rendeu uma passageira. Na ocasião, ele levou a vítima para trás de um carro e a violentou sexualmente.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento, o suspeito foi localizado, e policiais da 29ª DP (Madureira) cumpriram um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.