Suspeito foi localizado por policiais da 29ª DP (Madureira)Reprodução / Google Street View
De acordo com as investigações, o homem trabalhava como motorista de aplicativo quando, durante uma viagem, rendeu uma passageira. Na ocasião, ele levou a vítima para trás de um carro e a violentou sexualmente.
Após trabalhos de inteligência e monitoramento, o suspeito foi localizado, e policiais da 29ª DP (Madureira) cumpriram um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.
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