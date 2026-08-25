Luana Araúju, a Madrinha, teria recebido de Peixão um fuzil rosa - Reginaldo Pimenta

Luana Araúju, a Madrinha, teria recebido de Peixão um fuzil rosaReginaldo Pimenta

Publicado 25/08/2026 08:54

Rio - Luana Rosa de Araújo, 32 anos, conhecida como Madrinha da Cidade Alta, está entre os presos na operação das polícias Civil e Militar no Complexo de Israel , na Zona Norte, nesta terça-feira (25). Segundo investigações, ela é considerada braço-direito do chefe do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP), Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.

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De acordo com o delegado titular da 38ªDP (Brás de Pina), Bruno Ciniello, ela também exercia um papel de liderança dentro da facção.



"Em desfavor dela constam quatro mandados de prisão, sendo dois por homicídio e dois relacionados ao tráfico. Ela exercia uma atuação de relevância, de liderança de comunidades que também são ligadas ao Terceiro Comando Puro. Os homicídios foram praticados à época na comunidade do Massapê, em Duque de Caxias. Ela era liderança da comunidade, portando fuzil, inclusive, de frente nesse homicídio e respondia diretamente ao Peixão", afirmou.



O delegado explicou que ela também atuava na gestão financeira da organização. "Existem outras mulheres também que integram as associações criminosas de tráfico de drogas, ela é uma delas. A prisão dela é bem significativa, é um baque. Ela, inclusive, atua na contabilidade da facção. Então, é um baque, com certeza, de uma uma engrenagem de relevância no funcionamento dessa organização criminosa", disse.



Investigações apontam ainda que como símbolo de confiança, Luana teria recebido de Peixão um fuzil cor de rosa. Ela também é apontada por expulsar moradores de um condomínio em Massapê para transformar os imóveis em pontos de venda de drogas e esconderijos. Além do tráfico, ela é investigada por ordenar ataques a ônibus na região de Caxias.



Além dela, outras duas pessoas foram presas até o início da manhã. "A ocupação da Polícia Militar proporcionou um momento favorável para o ingresso e o cumprimento destes mandados de prisão. É um momento que é favorável também ao combate em razão dessa guerra de facções, essa disputa territorial entre o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho, que precisava ser combatido de forma enérgica nesse momento. E não vai parar, vai continuar esse combate, como já vinha sendo feito", acrescentou o delegado. De acordo com o delegado titular da 38ªDP (Brás de Pina), Bruno Ciniello, ela também exercia um papel de liderança dentro da facção."Em desfavor dela constam quatro mandados de prisão, sendo dois por homicídio e dois relacionados ao tráfico. Ela exercia uma atuação de relevância, de liderança de comunidades que também são ligadas ao Terceiro Comando Puro. Os homicídios foram praticados à época na comunidade do Massapê, em Duque de Caxias. Ela era liderança da comunidade, portando fuzil, inclusive, de frente nesse homicídio e respondia diretamente ao Peixão", afirmou.O delegado explicou que ela também atuava na gestão financeira da organização. "Existem outras mulheres também que integram as associações criminosas de tráfico de drogas, ela é uma delas. A prisão dela é bem significativa, é um baque. Ela, inclusive, atua na contabilidade da facção. Então, é um baque, com certeza, de uma uma engrenagem de relevância no funcionamento dessa organização criminosa", disse.Investigações apontam ainda que como símbolo de confiança, Luana teria recebido de Peixão um fuzil cor de rosa. Ela também é apontada por expulsar moradores de um condomínio em Massapê para transformar os imóveis em pontos de venda de drogas e esconderijos. Além do tráfico, ela é investigada por ordenar ataques a ônibus na região de Caxias.Além dela, outras duas pessoas foram presas até o início da manhã. "A ocupação da Polícia Militar proporcionou um momento favorável para o ingresso e o cumprimento destes mandados de prisão. É um momento que é favorável também ao combate em razão dessa guerra de facções, essa disputa territorial entre o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho, que precisava ser combatido de forma enérgica nesse momento. E não vai parar, vai continuar esse combate, como já vinha sendo feito", acrescentou o delegado.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Luana. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Complexo de Israel



O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau. A região leva esse nome por causa do domínio de Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. Apontado como líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP), ele é um dos criminosos mais procurados do país.



A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se auto-intitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. Ele também costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção.