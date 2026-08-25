Policiais perseguiram Eduardo de Castro Ornellas com gritos de ’vai morrer’ - Reprodução

Policiais perseguiram Eduardo de Castro Ornellas com gritos de ’vai morrer’Reprodução

Publicado 25/08/2026 09:14

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O caso aconteceu no dia 31 de maio, na Rua Monsenhor Benedito Marinho, no bairro Pacheco. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo DIA mostram o homem, de 26 anos, correndo de equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Assista:

Vídeo mostra perseguição de PMs a motociclista morto em São Gonçalo. Segundo a família, Eduardo Castro, de 26 anos, estava com a documentação da moto atrasada e ficou com medo de perder seu instrumento de trabalho.



Créditos: Arquivo pessoal pic.twitter.com/mVGlPK3LYr — Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2026

Na época, Carlos Eduardo Souza, pai de Eduardo, contou que a moto do filho estava com a documentação atrasada e, por isso, ele fugiu. O homem teve medo de ter o veículo apreendido, pois dependia dele para trabalhar.

De acordo com o pai, os policiais confundiram o celular do filho, que estava preso à cintura, com uma arma. Eduardo levava a namorada na garupa da moto quando a abordagem aconteceu. O casal acabou caindo e, em seguida, o motociclista fugiu a pé.

Na gravação, é possível ver o momento em que agentes correm armados e tiros são realizados na direção de Eduardo. Segundo o MPRJ, quem gritou "vai morrer" e atirou foi o agente Vinicius Vieira, acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito.

A denúncia apontou que o PM atirou duas vezes, sendo que o segundo disparo atingiu Eduardo na região do pescoço, causando sua morte. O MPRJ sustentou que o tiro fatal foi feito pelas costas, dificultando qualquer possibilidade de defesa da vítima.

Para o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), as provas colhidas na investigação, incluindo imagens, perícias e depoimentos, indicam que Eduardo estava desarmado.

À pedido do Gaesp, o policial foi afastado provisoriamente das atividades operacionais armadas.

A reportagem tenta localizar a defesa do policial. O espaço está aberto paa manifestação.