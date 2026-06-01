Eduardo morreu baleado pela PM em SG - Rede Social

Eduardo morreu baleado pela PM em SGRede Social

Publicado 01/06/2026 07:18

Rio - O motociclista Eduardo de Castro Ornellas morreu após ser baleado por um policial militar na Rua Monsenhor Benetido Marinho, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, neste domingo (31). Na ação, uma mulher também ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, a Corregedoria-Geral da Corporação, por meio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), já iniciou a apuração das circunstâncias da ocorrência envolvendo equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).



Segundo informações iniciais, o motorista, que estava com a mulher na garupa, não obedeceu a uma ordem de parada. Após os disparos, a passageira precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres. O estado de saúde dela é estável.

A área foi isolada para a realização da perícia. Em protesto, moradores incendiaram objetos e utilizaram ônibus para bloquear as ruas Marechal Póvoas e São Pedro. Nas redes sociais, imagens mostram barricadas em chamas. Equipes da Recom estiveram no local para desobstruir as vias, e o policiamento na região precisou ser reforçado.

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O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNIT-SG). Além disso, a PM determinou o afastamento imediato do policial envolvido.



