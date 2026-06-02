Publicado 02/06/2026 00:00

Correios com R$ 3,1 bilhões de prejuízo no primeiro trimestre. A gestão, claro, contribui para piora. Mas o estrutural: Correios carregam a obrigação de universalização enquanto Mercado Livre e Amazon entregam em 24h. Qual mudança administrativa resolve esse modelo incompatível?

O Governo anunciou indenização às famílias de Marcelo e Edivan, mortos em São Gonçalo. As famílias, no entanto, querem a condenação dos policiais. Indenizar é obrigação mas, ao que parece, o sistema ainda não consegue punir.