Cláudio Castro - Reprodução de vídeo / Instagram

Cláudio CastroReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/06/2026 19:11

Rio - O Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) emitiu, em sessão especial realizada nesta segunda-feira (1ª), parecer prévio contrário à aprovação das contas de 2025 do governo do ex-governador Cláudio Castro.

A decisão foi tomada por maioria de votos, acompanhando o voto-revisor apresentado pelo conselheiro José Gomes Graciosa. O relatório será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) que irá aprovar ou não.

Entre os argumentos para a rejeição, foi mencionada a "superavaliação do Ativo Circulante (distorção de valor) no montante de R$ 1,13 bilhão, em razão da ausência de constituição de provisão para perdas, ajuste a valor justo ou reconhecimento de redução ao valor recuperável dos investimentos vinculados ao Banco

Master".

Governo do Estado

Em nota enviada ao DIA, o Governo do Estado se pronunciou sobre a decisão, afirmando que "realiza uma ampla auditoria na gestão das secretarias, autarquias, fundações e demais entidades da administração indireta, incluindo empresas estatais dependentes e não dependentes".

"A análise dos contratos firmados na gestão anterior tem o objetivo de assegurar a eficaz utilização dos recursos públicos e fortalecer o controle de despesas e ampliar a eficiência da administração estadual. Todas as informações apuradas durante o processo serão encaminhadas aos órgãos competentes para conhecimento e acompanhamento, de acordo com os princípios da transparência e da legalidade", concluiu o texto.

A reportagem tenta contato com Castro, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Desde que renunciou o cargo em março, o cargo foi ocupado pelo desembargador Ricardo Couto.

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