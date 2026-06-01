Rio - O Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) emitiu, em sessão especial realizada nesta segunda-feira (1ª), parecer prévio contrário à aprovação das contas de 2025 do governo do ex-governador Cláudio Castro.
A decisão foi tomada por maioria de votos, acompanhando o voto-revisor apresentado pelo conselheiro José Gomes Graciosa. O relatório será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) que irá aprovar ou não.
Entre os argumentos para a rejeição, foi mencionada a "superavaliação do Ativo Circulante (distorção de valor) no montante de R$ 1,13 bilhão, em razão da ausência de constituição de provisão para perdas, ajuste a valor justo ou reconhecimento de redução ao valor recuperável dos investimentos vinculados ao Banco Master".
Governo do Estado
Em nota enviada ao DIA, o Governo do Estado se pronunciou sobre a decisão, afirmando que "realiza uma ampla auditoria na gestão das secretarias, autarquias, fundações e demais entidades da administração indireta, incluindo empresas estatais dependentes e não dependentes".
"A análise dos contratos firmados na gestão anterior tem o objetivo de assegurar a eficaz utilização dos recursos públicos e fortalecer o controle de despesas e ampliar a eficiência da administração estadual. Todas as informações apuradas durante o processo serão encaminhadas aos órgãos competentes para conhecimento e acompanhamento, de acordo com os princípios da transparência e da legalidade", concluiu o texto.
A reportagem tenta contato com Castro, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.
Desde que renunciou o cargo em março, o cargo foi ocupado pelo desembargador Ricardo Couto.
Saiba mais
Em 24 de março, o ex-governador foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico no pleito de 2022. Ele ficou inelegível por oito anos. No entanto, recorreu contra a decisão.
Em 15 de maio, a Polícia Federal estive no apartamento de Castro, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Na ocasião, a ação investigava a atuação do Grupo Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para esconder bens e movimentar recursos ao exterior.
No dia 26 de maio, agentes cumpriram um novo mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador. A ação fez parte da oitava fase da Operação Compliance Zero, que apurou a possível prática de crimes financeiros no Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio.
A investigação foi um desdobramento da Operação Barco de Papel, que identificou aportes suspeitos do Rioprevidência em títulos do Banco Master, somando cerca de R$ 970 milhões entre outubro de 2023 e julho de 2024.