Obras de quatro novos terminais de ônibus nas Zonas Norte e Oeste do Rio começam em junho - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia

Obras de quatro novos terminais de ônibus nas Zonas Norte e Oeste do Rio começam em junhoÉrica Martin/Arquivo Agência O Dia

Publicado 01/06/2026 21:54

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, anunciou a construção de quatro novos terminais rodoviários localizados em eixos estratégicos, das Zonas Norte e Oeste. Os obras começam em partir de junho.

A gestão publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (1º) os resultados dos processos licitatórios para a realização das intervenções e o investimento total soma R$ 3.540.625,6.



Na Zona Norte, as intervenções vão transformar em terminais rodoviários pontos finais localizados no entorno das estações de Metrô Coelho Neto e Metrô Colégio, na Linha 2. Os dois pontos são nós centrais de conexão entre o transporte sobre trilhos e o sistema de ônibus que atende bairros como Coelho Neto, Acari, Barros Filho, Costa Barros e Irajá, uma região densamente habitada, cortada pela Avenida Brasil e pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr., onde milhares de trabalhadores fazem conexão diária entre diferentes modais.



O entorno do Metrô Coelho Neto já foi alvo de ações de ordenamento urbano pela Prefeitura, que identificou a necessidade de qualificação do espaço público para os passageiros que utilizam o local. As obras fazem parte da agenda de infraestrutura urbana da gestão do prefeito Eduardo Cavaliere.



Na Zona Oeste, as obras contemplam os terminais da Rua Álvaro Alberto com a Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz, e da Rua Campo Grande com a Rua Padre Pauwles, em Campo Grande. Os dois bairros mais populosos da cidade têm uma população de mais de 500 mil pessoas e a expansão populacional da região não foi acompanhada pela infraestrutura necessária.



A obra integra a atuação conjunta entre a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro. "R$ 3,5 milhões investidos em quatro terminais que atendem algumas das regiões mais populosas da cidade. Campo Grande e Santa Cruz são os dois bairros mais populosos do Brasil. Coelho Neto e Colégio são pontos de conexão para quem vive na Zona Norte e depende do metrô e do ônibus pra chegar em qualquer lugar, seja na cidade do Rio ou na região metropolitana. Quem usa transporte público todo dia merece um espaço que respeite isso. A gestão Cavaliere dá continuidade ao olhar atento do ex-prefeito Eduardo Paes para com a ZN e ZO", afirmou o secretário Diego Vaz.



"Estamos qualificando pontos estratégicos da cidade para oferecer mais conforto e organização a quem depende do transporte público todos os dias. São regiões com grande fluxo de passageiros e que precisavam de estruturas adequadas para embarque e integração", afirmou o secretário de Transportes Jorge Arraes.