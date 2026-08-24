Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta segunda-feira (24) - Divulgação

Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta segunda-feira (24)Divulgação

Publicado 24/08/2026 21:48 | Atualizado 24/08/2026 21:50

Rio - Os candidatos ao Governo do Rio iniciaram a semana cumprindo compromissos de campanha. Nesta segunda-feira (24), Eduardo Paes (PSD) visitou São Gonçalo, na Região Metropolitana, e conversou com moradores sobre o alto índice de roubos de veículos e cargas. O candidato também assumiu outros compromissos, como iniciar a construção da Linha 3 do metrô e concluir o Hospital da Mulher.

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"Um dos principais problemas da população hoje são os roubos e furtos em todo o estado. E, aqui, em São Gonçalo, comparado ao ano passado, esse incremento foi ainda maior. Para termos uma ideia, o número de roubos e furtos de veículos [na cidade] quase dobrou. O que vamos fazer é redistribuir o nosso efetivo. Ampliar e distribuir os efetivos a partir de manchas criminais. Desenvolver novos modelos de patrulhamento, com quadros de missão dirigida", disse Paes.



Douglas Ruas (PL) realizou duas carreatas pela Zona Sudoeste do Rio. Durante o trajeto, o candidato falou sobre políticas voltadas para o desenvolvimento do comércio, a geração de empregos e o amparo aos trabalhadores. As carreatas percorreram a região da Praça Seca e da Taquara, passando pela área conhecida como Merck, pelo bairro da Pechincha e seguindo até a Freguesia.



"As pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado, as pessoas moram numa rua que fica num bairro, e é aqui que o Estado precisa se fazer presente com os investimentos que gerem desenvolvimento", disse Ruas.



Anthony Garotinho (Republicanos) participou de uma entrevista pela manhã na Rádio Tupi. Às 16h, gravou um programa eleitoral.



Já Cyro Garcia (PSTU) cumpriu compromissos à noite. Às 19h, conversou com torcedores no entorno do Estádio Nilton Santos, onde distribuiu adesivos da campanha.



Juliete Pantoja (UP) fez panfletagem no metrô da Carioca, no Centro do Rio, e, no fim da tarde, participou de uma reunião com a Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ASDUERJ), onde assinou uma carta-compromisso.