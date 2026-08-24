Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta segunda-feira (24)Divulgação
Douglas Ruas (PL) realizou duas carreatas pela Zona Sudoeste do Rio. Durante o trajeto, o candidato falou sobre políticas voltadas para o desenvolvimento do comércio, a geração de empregos e o amparo aos trabalhadores. As carreatas percorreram a região da Praça Seca e da Taquara, passando pela área conhecida como Merck, pelo bairro da Pechincha e seguindo até a Freguesia.
"As pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado, as pessoas moram numa rua que fica num bairro, e é aqui que o Estado precisa se fazer presente com os investimentos que gerem desenvolvimento", disse Ruas.
Anthony Garotinho (Republicanos) participou de uma entrevista pela manhã na Rádio Tupi. Às 16h, gravou um programa eleitoral.
Já Cyro Garcia (PSTU) cumpriu compromissos à noite. Às 19h, conversou com torcedores no entorno do Estádio Nilton Santos, onde distribuiu adesivos da campanha.
Juliete Pantoja (UP) fez panfletagem no metrô da Carioca, no Centro do Rio, e, no fim da tarde, participou de uma reunião com a Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ASDUERJ), onde assinou uma carta-compromisso.
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