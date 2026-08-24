Cachorro Batata, de cinco anos, foi morto a tiros por um homem na Rua Sabóia Lima, na Tijuca - Divulgação

Cachorro Batata, de cinco anos, foi morto a tiros por um homem na Rua Sabóia Lima, na TijucaDivulgação

Publicado 24/08/2026 19:08 | Atualizado 24/08/2026 21:38

DIA que, ao analisar as câmeras de segurança, observou o responsável pelos disparos parado em frente à casa dela, onde Batata estava solto no quintal. Ele permaneceu parado por alguns segundos antes de seguir com o passeio. Rio - A tutora do cachorro Batata, morto a tiros por um homem no sábado (22) , na Rua Sabóia Lima, na Tijuca, Zona Norte do Rio, acredita que o crime tenha sido premeditado. Com medo de sofrer represálias, a protetora de animais há 16 anos, que prefere não se identificar, contou aoque, ao analisar as câmeras de segurança, observou o responsável pelos disparos parado em frente à casa dela, onde Batata estava solto no quintal. Ele permaneceu parado por alguns segundos antes de seguir com o passeio.

Ela acredita que o homem já estivesse esperando o cachorro pular o muro e ir em sua direção. "Eu acredito que tenha sido premeditado. Nas imagens, é possível ver que ele parou e ficou esperando o cachorro pular. Ele, por várias vezes, também coloca a mão na arma que estava na cintura. Depois do crime, sai andando tranquilamente", afirma a tutora.



Em um novo vídeo ao qual o DIA teve acesso, é possível ver o homem passeando com um cachorro, às 15h46. Outros cães das casas da rua começam a latir e, segundos depois, Batata pula o muro e vai em direção ao homem, que faz quatro disparos. Dois deles atingem o animal, que morre na hora.



A tutora de Batata lembra que o cachorro e uma outra cadela não tinham o costume de ficar no quintal. Naquele dia, porém, ela saiu com pressa de casa e os cachorros saíram para o quintal.



"Meu cão não era agressivo. Eu resgatei ele quando tinha uns três meses de vida. Ele tinha cinco anos e era o meu cachorro favorito. Ele era louco por mim, e eu por ele", lembra a moradora.



O crime aconteceu cerca de 20 minutos após a tutora deixar a casa. "Um vizinho me ligou e disse que um dos meus cachorros estava morto. Eu voltei imediatamente para casa e, quando cheguei, o Batata estava no chão, sem vida. Chamamos a Polícia Militar e depois fui à delegacia prestar depoimento. O que eu quero e espero agora é que a Justiça seja feita", pede.



A mulher conta ainda que teme pela impunidade dos fatos. "Ele vai alegar que o cachorro tentou atacá-lo, o que não foi bem assim. Se ele tivesse, talvez, batido com o pé na calçada ou colocado o cachorro dele no colo, não precisaria fazer disparos. Pelo que vi nas imagens, o cachorro dele é um pitbull e estava sem focinheira também", observa a tutora, que nega que o homem já tivesse se queixado com ela sobre possíveis episódios de comportamento agressivo envolvendo Batata.

Morador se indigna com situação

A reportagem também ouviu o primeiro morador que encontrou Batata morto na rua. O rapaz, que também prefere não se identificar, contou que estava dentro de casa quando ouviu os disparos. Ao chegar ao local, o animal já estava sem vida. O morador diz que Batata era conhecido na região e criticou a reação do autor dos disparos.



"O problema é ele achar que a solução seria atirar. Uma vez, aconteceu a mesma situação comigo envolvendo o Batata. Na ocasião, eu bati com o pé na calçada e ele se afastou. Eu me coloco na situação porque eu também tenho um cachorro. Então, quer dizer que, se eu deixar ele sair sem querer e ele for para cima do cara que fez os disparos, ele vai atirar quatro vezes contra ele?", indaga o morador.



Ele completa: "Toda vez que um cachorro correr em minha direção eu vou entender que o único jeito de parar o bicho é dando quatro tiros?"

Segundo a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de maus-tratos a animais. Testemunhas relataram à equipe que o cachorro havia sido morto a tiros.



O autor dos disparos era aguardado para prestar depoimento na tarde desta segunda-feira (24), na 19ª DP (Tijuca), delegacia que investiga o caso.

Placa avisa sobre cães



A reportagem do DIA esteve na Rua Sabóia Lima nesta segunda-feira (24). Na calçada onde o caso ocorreu, marcas de sangue foram encontradas.

Do outro lado da via, onde ficaria a casa da tutora do cachorro Batata, há uma placa pendurada em uma árvore pedindo atenção sobre a presença de cães. "Favor, manter distância", diz o aviso. Além disso, também existe um letreiro valorizando a vida animal. "Quanto mais conheço o ser humano, mais respeito os animais."