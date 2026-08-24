Cachorro Batata, de cinco anos, foi morto a tiros por um homem na Rua Sabóia Lima, na TijucaDivulgação
Em um novo vídeo ao qual o DIA teve acesso, é possível ver o homem passeando com um cachorro, às 15h46. Outros cães das casas da rua começam a latir e, segundos depois, Batata pula o muro e vai em direção ao homem, que faz quatro disparos. Dois deles atingem o animal, que morre na hora.
A tutora de Batata lembra que o cachorro e uma outra cadela não tinham o costume de ficar no quintal. Naquele dia, porém, ela saiu com pressa de casa e os cachorros saíram para o quintal.
"Meu cão não era agressivo. Eu resgatei ele quando tinha uns três meses de vida. Ele tinha cinco anos e era o meu cachorro favorito. Ele era louco por mim, e eu por ele", lembra a moradora.
O crime aconteceu cerca de 20 minutos após a tutora deixar a casa. "Um vizinho me ligou e disse que um dos meus cachorros estava morto. Eu voltei imediatamente para casa e, quando cheguei, o Batata estava no chão, sem vida. Chamamos a Polícia Militar e depois fui à delegacia prestar depoimento. O que eu quero e espero agora é que a Justiça seja feita", pede.
A mulher conta ainda que teme pela impunidade dos fatos. "Ele vai alegar que o cachorro tentou atacá-lo, o que não foi bem assim. Se ele tivesse, talvez, batido com o pé na calçada ou colocado o cachorro dele no colo, não precisaria fazer disparos. Pelo que vi nas imagens, o cachorro dele é um pitbull e estava sem focinheira também", observa a tutora, que nega que o homem já tivesse se queixado com ela sobre possíveis episódios de comportamento agressivo envolvendo Batata.
"O problema é ele achar que a solução seria atirar. Uma vez, aconteceu a mesma situação comigo envolvendo o Batata. Na ocasião, eu bati com o pé na calçada e ele se afastou. Eu me coloco na situação porque eu também tenho um cachorro. Então, quer dizer que, se eu deixar ele sair sem querer e ele for para cima do cara que fez os disparos, ele vai atirar quatro vezes contra ele?", indaga o morador.
Ele completa: "Toda vez que um cachorro correr em minha direção eu vou entender que o único jeito de parar o bicho é dando quatro tiros?"
O autor dos disparos era aguardado para prestar depoimento na tarde desta segunda-feira (24), na 19ª DP (Tijuca), delegacia que investiga o caso.
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