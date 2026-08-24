Placa alerta sobre presença de cães na Rua Sabóia Lima, onde cachorro foi morto a tiros - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Placa alerta sobre presença de cães na Rua Sabóia Lima, onde cachorro foi morto a tirosCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 24/08/2026 08:09 | Atualizado 24/08/2026 14:48

Rio - Um cachorro foi morto a tiros, na tarde do último sábado (22), na Rua Sabóia Lima, na Tijuca, na Zona Norte. O caso aconteceu após o cão se aproximar de um homem, que passeava com o próprio animal.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o autor andando com um cachorro de um lado da via. Do outro, o cão Batata - que estava sozinho - vê os dois. Logo depois, ele segue rapidamente em direção ao homem e ao outro animal. O tutor saca uma arma e atira mais de uma vez contra Batata, que morre no local. Quatro disparos podem ser ouvidos. Posteriormente, o homem deixa o local sem prestar socorro.

Veja o vídeo:

Cachorro é morto a tiros na Tijuca



Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/rIZiX0QBVq — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2026

Segundo a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de maus-tratos a animais. Testemunhas relataram para a equipe que o cachorro havia sido morto por disparos. No momento, não tinha informações sobre a motivação.

O vereador Luiz Ramos Filho, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, cobrou punição rigorosa para o autor.

"Caso bárbaro, uma brutalidade gratuita. Esse assassino tem que pagar pelo crime contra um ser indefeso. É preciso que as pessoas saibam que maltratar animais é crime com pena de dois a cinco anos de prisão e a lei tem que ser cumprida, para que não se repita, para que o ser humano não continue descarregando a sua violência em cima dos animais que não podem se defender. O nome disso é covardia", disse.

Placa avisa sobre cães

A reportagem do DIA esteve na Rua Sabóia Lima nesta segunda-feira (24). Na calçada onde o caso ocorreu, marcas de sangue foram encontradas.

Do outro lado da via, onde ficaria a casa da tutora do cachorro Batata, há uma placa pendurada em uma árvore pedindo atenção sobre a presença de cães. "Favor, manter distância", diz o aviso.

Além disso, também existe um letreiro valorizando a vida animal. "Quanto mais conheço o ser humano, mais respeito os animais."

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.