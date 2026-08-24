Colombianas estavam no Rio em viagem de celebração de aniversárioReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - As cinzas das turistas colombianas que morreram na queda do helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, devem retornar ao país natal ainda nesta semana. A família conseguiu cremar as parentes e aguarda documentações para voltar à Colômbia.
Ao DIA, o advogado Thalles Andrade, do escritório Leonardo Amarantes Advogados Associados, que defende familiares das vítimas, contou que a cremação ocorreu na última sexta-feira (21), no Crematório e Cemitério Vertical da Penitência, no Caju, na Zona Portuária.
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Ainda de acordo com Andrade, para o retorno à Colômbia, faltam documentos como certidões e declarações de cremação. A previsão de liberação dessas pendências é nesta segunda-feira (24). Após isso, as cinzas já podem voltar ao país.
Rocio Cubillos, de 59 anos, a filha Wendy Manrique, 37, e a neta Sofia Murillo, 17, foram veladas no último dia 16, no mesmo cemitério onde a cremação aconteceu. Elas morreram no dia 8 de agosto quando faziam um voo panorâmico pela cidade do Rio em um helicóptero. A aeronave caiu na região da Vista Chinesa.
Além das turistas, o piloto Alessandro Rocha também morreu.
Investigações
As investigações continuam em andamento para esclarecer o que causou a queda do helicóptero. A 19ª DP (Tijuca) apura eventuais responsabilidades criminais.
Paralelamente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), conduz uma investigação técnica para identificar motivos do acidente e para formular recomendações de segurança.
No último dia 18, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou a suspensão de quatro empresas de voo panorâmico de helicóptero na cidade. Entre elas está a VRP, responsável pela aeronave que levava as vítimas.