Colombianas estavam no Rio em viagem de celebração de aniversárioReprodução / Redes Sociais
Família de turistas aguarda documento para volta à Colômbia com cinzas
Cremação de Rocio Cubillos, de 59 anos, a filha Wendy Manrique, 37, e a neta Sofia Murillo, 17, ocorreu na última sexta-feira (21)
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Suspeito de agredir ciclista usou bicicleta da vítima para ir à delegacia
Davi Santos Machado utilizou o veículo de Cláudio Rafael Landeiro para prestar depoimento dia após o crime, ocorrido em Copacabana
Homem morre em confronto com a PM em São Gonçalo
Suspeito, ainda não identificado, foi apontado como integrante do tráfico de drogas da comunidade do Brejal; Agentes apreenderam um revólver
Suspeito usa patinete elétrico para furtar ar-condicionado na Zona Sul
Homem conseguiu fugir ao perceber a presença dos agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que flagraram o crime
Projeto abre 100 vagas gratuitas para aulas de judô
Programa na Zona Sul é voltado para crianças e adolescentes de 3 a 14 anos matriculados na rede municipal de ensino
Vídeo: Escada rolante cheia de passageiros muda de sentido na Central
Equipamento apresentou falha técnica e reparo deve ser concluído até sexta-feira (28); Diversas pessoas ficaram 'presas'
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