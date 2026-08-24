Aparelho furtado, na Zona Sul, foi recuperado pelos agentes da SeopReprodução

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Fred Vidal
Rio - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) recuperaram, na noite deste domingo (23), um aparelho de ar-condicionado na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, Zona Sul do Rio. Segundo a pasta, o suspeito furtou o equipamento e o estava transportando com um patinete elétrico.
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De acordo com a Seop, agentes realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram, na pista no sentido contrário, um homem carregando uma caixa em um patinete. O alarme do veículo estava acionado, o que levantou a suspeita da equipe.

Os agentes fizeram o retorno para realizar a abordagem, mas o homem já havia deixado o local. Ele abandonou tanto o patinete quanto o objeto que carregava.

Ao verificarem o material, os agentes constataram que a suposta caixa era, na verdade, um aparelho de ar-condicionado envolto em um cobertor. O patinete e o equipamento foram encaminhados para a 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado.