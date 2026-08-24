Ressaca no Rio: Ciclovia Tim Maia é fechada

Ondas atingem Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (24)



Carlos Elias Junior/ Agência O Dia pic.twitter.com/pSrs8l2T1y — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2026

Durante o período de ressaca, o COR orienta:– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.Nesta segunda-feira (24), o transporte de umidade do mar em direção ao continente influencia o tempo na cidade. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. A temperatura apresenta declínio, com mínima prevista de 15°C e máxima prevista de 23°C.De acordo com o COR, chuva fraca já foi registrada em diversos pontos do município, como Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, Rocinha, na Zona Sul e Alto da Boa Vista, na Zona Norte, além de bairros da Zona Oeste.Até quarta-feira (26), o tempo seguirá instável, com previsão de chuva e temperaturas amenas. Na quinta-feira (27), embora o dia possa iniciar com chuva, o sol deve voltar a aparecer, ainda de forma tímida.Na sexta-feira (28), porém, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 33°C e mínima de 19°C.