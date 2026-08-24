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Ressaca no Rio: Ciclovia Tim Maia é fechada
Banho, esportes aquáticos e ida a mirantes próximo a estas áreas devem ser evitados neste período; Semana será de tempo instável
Rio - A ciclovia Tim Maia precisou ser interditada no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, na manhã desta segunda-feira (24) devido ao aviso de ressaca, emitido pela Marinha neste domingo (23). O bloqueio não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer.
Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trecho da ciclovia foi fechado às 6h55 desta segunda-feira. O bloqueio é implementado somente quando são verificadas condições adversas mais intensas de mar (ondas) e de tempo (ventos). Registros de ondas acima de 2 metros de altura em um intervalo de até 15 segundos, ventos acima de 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal e forte chuva na região são alguns dos critérios de interdição.
De acordo com o alerta da Marinha do Brasil, ondas de 2,5 a 3 metros de altura podem atingir a orla do Rio entre a manhã desta segunda-feira até as 15h de quarta-feira (26/08). Um vídeo feito pela equipe do O DIA mostra a força da água no Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio.
Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trecho da ciclovia foi fechado às 6h55 desta segunda-feira. O bloqueio é implementado somente quando são verificadas condições adversas mais intensas de mar (ondas) e de tempo (ventos). Registros de ondas acima de 2 metros de altura em um intervalo de até 15 segundos, ventos acima de 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal e forte chuva na região são alguns dos critérios de interdição.
De acordo com o alerta da Marinha do Brasil, ondas de 2,5 a 3 metros de altura podem atingir a orla do Rio entre a manhã desta segunda-feira até as 15h de quarta-feira (26/08). Um vídeo feito pela equipe do O DIA mostra a força da água no Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio.
Ondas atingem Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (24)— Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2026
Carlos Elias Junior/ Agência O Dia pic.twitter.com/pSrs8l2T1y
Recomendações
Durante o período de ressaca, o COR orienta:
– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Semana será de tempo instável
A semana do carioca não será de sol. Segundo o Sistema Alerta Rio, há previsão de chuva e temperaturas amenas para os próximos dias.
Nesta segunda-feira (24), o transporte de umidade do mar em direção ao continente influencia o tempo na cidade. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. A temperatura apresenta declínio, com mínima prevista de 15°C e máxima prevista de 23°C.
De acordo com o COR, chuva fraca já foi registrada em diversos pontos do município, como Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, Rocinha, na Zona Sul e Alto da Boa Vista, na Zona Norte, além de bairros da Zona Oeste.
Até quarta-feira (26), o tempo seguirá instável, com previsão de chuva e temperaturas amenas. Na quinta-feira (27), embora o dia possa iniciar com chuva, o sol deve voltar a aparecer, ainda de forma tímida.
Na sexta-feira (28), porém, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 33°C e mínima de 19°C.
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