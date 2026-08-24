Carrou bateu em poste na Avenida BrasilDivulgação / COR

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Fred Vidal
Rio - Uma mulher morreu em um acidente na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (24). A vítima dirigia um carro que bateu em um poste nas proximidades do Shopping Jardim Guadalupe.
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Os Bombeiros foram acionados por volta das 2h45 e encontraram a mulher já morta no local. Com isso, os agentes acionaram a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) para a ocorrência. Até o momento, não há informações do que pode ter causado a batida.

A faixa da pista lateral, no sentido Centro, ficou interditada para a retirada do carro envolvido no acidente até por volta das 7h30. O trânsito continuava lento na via na manhã desta segunda-feira.