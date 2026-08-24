Homenagem de funcionários, amigos e familiares ao jóquei Leandro Henrique na pista de corrida do clube, na Gávea, na Zona Sul do Rio - Reprodução / Rede social

Homenagem de funcionários, amigos e familiares ao jóquei Leandro Henrique na pista de corrida do clube, na Gávea, na Zona Sul do RioReprodução / Rede social

Publicado 24/08/2026 07:58

Rio - O Jockey Club realizou, neste domingo (23), uma homenagem ao jóquei Leandro Henrique , que morreu ao cair do cavalo durante uma corrida no último dia 16. Familiares, amigos e funcionários se juntaram na pista do clube, na Gávea, Zona Sul, com flores e discursos ressaltando a história do jovem de 27 anos que saiu do Recife para competir no Rio de Janeiro e se tornou uma referência no esporte.

“Ele deixa uma saudade imensa, mas também um legado que seguirá vivo, inspirando tantas pessoas e, especialmente, tantos jovens que sonham em uma dia se tornar jóqueis. Leandro, sua história continuará sendo lembrada. Para sempre”, escreveu a joqueta Victoria Mota, mulher do homenageado, em publicação nas redes sociais.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por VICTORIA MOTA (@jockeyvictoriamota)



Na última quarta-feira (17), o velório do Leandro causou forte comoção na tribuna social do Jockey Club. Em seguida, o corpo foi levado ao Recife para o sepultamento, que aconteceu na sexta-feira (21).

O acidente aconteceu durante o segundo páreo da programação do Jockey Club. O cavalo saiu da pista e pulou os cavaletes, derrubando o jóquei. Leandro teve uma fratura exposta no quadril e traumatismo craniano. O atleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no mesmo bairro, onde passou por cirurgia.

Leandro chegou a ser transferido para o CTI de um hospital particular. Segundo a equipe do atleta, ele tinha respondido positivamente aos estímulos, demonstrando evolução. Se continuasse a melhorar, passaria por outra cirurgia nesta semana. No entanto, o jovem teve uma piora e morreu na quarta-feira (19). Além da companheira, ele deixa uma filha de 1 ano.

Em 2022, o atleta já havia sofrido um grave acidente ao cair do cavalo. Ele teve quatro costelas quebradas e o pulmão perfurado. Na época, Leandro chegou a passar por uma cirurgia torácica. No início de 2026, uma outra queda o deixou com a clavícula quebrada.