Leandro Henrique tinha 27 anos - Reprodução / Instagram

Leandro Henrique tinha 27 anosReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2026 08:00

Rio - O jóquei Leandro Henrique morreu, na madrugada desta quarta-feira (19), após sofrer uma queda de cavalo durante uma programação no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio , no último domingo (16). A notícia foi confirmada pela namorada do atleta nas redes sociais. Ele tinha 27 anos.

O acidente aconteceu durante o segundo páreo da programação. O cavalo saiu da pista e pulou os cavaletes, derrubando o jóquei. Leandro teve uma fratura exposta no quadril e traumatismo craniano. O atleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por cirurgia.

Nesta terça-feira (18), Leandro havia sido transferido para o CTI de um hospital particular. Segundo a equipe do atleta, ele tinha respondido positivamente aos estímulos, demonstrando evolução. Se continuasse a melhorar, passaria por outra cirurgia nesta semana.

Na manhã desta quarta-feira, no entanto, a jóquei Victoria Mota informou através das redes sociais a morte do namorado. “Estive aqui até o último segundo. Lutamos juntos e fizemos tudo o que foi possível”, escreveu ela, que pediu privacidade e agradeceu pelo apoio que recebeu desde o acidente.

Em seguida, ela homenageou o amado. “Assim como você esteve comigo, eu estive com você. Sempre, para tudo, até o meu fim. Eu te amei, te amo e sempre vou amar. É inacreditável o que está acontecendo, não sei de onde vou tirar forças, só sei que preciso ser firme para a nossa menina! Te amo além da vida para todo o sempre”, disse.

Nas redes sociais, o Jockey Club Brasileiro lamentou a morte de Leandro e relembrou a carreira do atleta. “Leandro deixa uma trajetória marcante no turfe brasileiro e uma profunda saudade entre familiares, amigos, profissionais e admiradores do esporte”, escreveu.

Nascido em Pernambuco, no Recife, Leandro iniciou sua trajetória aos 9 anos e construiu uma carreira de destaque no turfe brasileiro. Em seu primeiro ano no Hipódromo da Gávea, aos 16 anos, venceu a estatística de jóqueis da Temporada 2016/2017, feito inédito como aluno da Escola de Profissionais do Turfe do Jockey Club Brasileiro.

Ao longo da carreira, conquistou importantes vitórias, incluindo o GP Cruzeiro do Sul – Derby Brasileiro (G1), o GP Jockey Club Brasileiro (G1), o GP Estado do Rio de Janeiro (G1), o GP Presidente da República (G1) e, em 2025, o Grande Prêmio Brasil (G1), com Sinsel.

Em 2022, o atleta já havia sofrido um grave acidente ao cair do cavalo. Ele teve quatro costelas quebradas e o pulmão perfurado. Na época, Leandro chegou a passar por uma cirurgia torácica. No início de 2026, uma outra queda o deixou com a clavícula quebrada.

Leandro Henrique deixa a namorada e uma filha de 1 ano. A família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento.