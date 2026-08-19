Fuzil apreendido após confronto no Jardim CatarinaDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um criminoso foi baleado durante um confronto com policiais militares no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada desta quarta-feira (19). Na ação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5,56 e um veículo Caoa Chery Tiggo 7.
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De acordo com a corporação, a ocorrência teve início após informações obtidas pelo serviço de inteligência indicarem a movimentação de integrantes do tráfico de drogas que atuariam na região.

Durante o monitoramento, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) identificaram dois homens entrando em um veículo suspeito. Ao perceber a aproximação dos policiais, um deles teria apontado uma arma na direção dos agentes, dando início ao confronto. O outro conseguiu fugir.

O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde recebeu atendimento médico. O caso ficou a cargo da 74ª DP (Alcântara).