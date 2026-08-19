Policiais militares realizam operação na comunidade Kelsons, na Penha CircularReginaldo Pimenta / Agência O Dia
A operação terminou sem prisões e apreensões.
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