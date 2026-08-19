Policiais militares realizam operação na comunidade Kelsons, na Penha CircularReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Romulo Cunha
Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (19), uma operação para combater a exploração de serviços de internet e TV, na comunidade Kelson's, na Penha Circular, na Zona Norte. De acordo com as investigações, integrantes do Comando Vermelho cobram taxas de moradores.
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Policiais militares realizam operação na comunidade Kelson's, na Penha Circular - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
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A ação foi realizada por agentes da 16º BPM (Olaria). Segundo a corporação, as equipes estiveram nas ruas para desarticular atividades criminosas da facção, além de verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia.
A PM informou que denúncias destacam que traficantes realizam cobranças indevidas à população local por serviços de telecomunicação e de conectividade.
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O Instituto Fogo Cruzado, que monitora tiroteios no Rio, registrou disparos na comunidade às 6h50. Ainda de acordo com a PM, os órgãos de saúde, educação e segurança foram avisados previamente sobre a operação.
Uma ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) ficou disponível para eventual atendimento de civis e policiais.

A operação terminou sem prisões e apreensões.
Conforme digulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma unidade de Atenção Primária da região suspendeu as atividades externas no território na parte da manhã. O atendimento funcionou normalmente no local.
Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que uma escola foi impactada.