Policiais militares realizam operação na comunidade Kelsons, na Penha Circular - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Policiais militares realizam operação na comunidade Kelsons, na Penha CircularReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/08/2026 08:11

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (19), uma operação para combater a exploração de serviços de internet e TV, na comunidade Kelson's, na Penha Circular, na Zona Norte. De acordo com as investigações, integrantes do Comando Vermelho cobram taxas de moradores.

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A ação foi realizada por agentes da 16º BPM (Olaria). Segundo a corporação, as equipes estiveram nas ruas para desarticular atividades criminosas da facção, além de verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia.

A PM informou que denúncias destacam que traficantes realizam cobranças indevidas à população local por serviços de telecomunicação e de conectividade.

O Instituto Fogo Cruzado, que monitora tiroteios no Rio, registrou disparos na comunidade às 6h50. Ainda de acordo com a PM, os órgãos de saúde, educação e segurança foram avisados previamente sobre a operação.

Uma ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) ficou disponível para eventual atendimento de civis e policiais.



A operação terminou sem prisões e apreensões.

Conforme digulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma unidade de Atenção Primária da região suspendeu as atividades externas no território na parte da manhã. O atendimento funcionou normalmente no local.

Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que uma escola foi impactada.