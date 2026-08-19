Agentes da 76ª DP (Niterói) efetuaram a captura em ação que fez parte da Operação 'Fronteira Quebrada' - Divulgação

Agentes da 76ª DP (Niterói) efetuaram a captura em ação que fez parte da Operação 'Fronteira Quebrada'Divulgação

Publicado 19/08/2026 08:39

Rio - A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta quarta-feira (19), um criminoso internacional responsável pelo abastecimento de armas e drogas para comunidades do Comando Vermelho no interior e Região Metropolitana. Carlos Alberto de Lima, conhecido como Cascão, de 42 anos, foi localizado na Avenida Professor João Brasil, no bairro Fonseca, em Niterói, no momento em que visitava a namorada.

Investigações apontam ainda que devido a sua relevância na facção, ele também é conhecido entre traficantes como o "Fernandinho Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo".

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Segundo agentes da 76ª DP (Niterói), a ação fez parte da Operação Fronteira Quebrada. O objetivo prioritário é desmantelar a estrutura do tráfico que exerce domínio territorial sobre o Morro do Estado, Chácara, Arroz e comunidades vizinhas no município.



De acordo com o inquérito policial, após ganhar a liberdade em dezembro do ano passado, Cascão passou a viver tranquilamente na cidade. Com estreitas ligações em localidades como a Nova Brasília, no Fonseca, e Morro do Castro, em São Gonçalo, ele passou a exercer o controle financeiro e logístico da organização.



As investigações demonstraram que ele era o responsável exclusivo por coordenar a cadeia de aquisição e abastecimento de drogas e armamentos para os territórios dominados pela facção em Niterói. Além disso, ele gerenciava o processo de preparação e embalagem das drogas e a determinação das diretrizes de segurança armada das comunidades. Segundo agentes da 76ª DP (Niterói), a ação fez parte da Operação Fronteira Quebrada. O objetivo prioritário é desmantelar a estrutura do tráfico que exerce domínio territorial sobre o Morro do Estado, Chácara, Arroz e comunidades vizinhas no município.De acordo com o inquérito policial, após ganhar a liberdade em dezembro do ano passado, Cascão passou a viver tranquilamente na cidade. Com estreitas ligações em localidades como a Nova Brasília, no Fonseca, e Morro do Castro, em São Gonçalo, ele passou a exercer o controle financeiro e logístico da organização.As investigações demonstraram que ele era o responsável exclusivo por coordenar a cadeia de aquisição e abastecimento de drogas e armamentos para os territórios dominados pela facção em Niterói. Além disso, ele gerenciava o processo de preparação e embalagem das drogas e a determinação das diretrizes de segurança armada das comunidades.

Em 2019, Cascão chegou a ser preso na cidade de Presidente Franco, no Paraguai. Na ocasião, ele foi alvo de um mandado de prisão decorrente da Operação Background, conduzida pela Polícia Civil do Rio. Na época, ele chegou a ser apontado como possível substituto do traficante conhecido como “Marcelo Piloto”.



As investigações, que contaram com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública do Município de Niterói (CISP-Niterói), continuam para identificar e responsabilizar outros integrantes envolvidos na organização.



A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Carlos Alberto. O espaço está aberto para eventuais manifestações.