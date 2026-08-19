Agentes da 76ª DP (Niterói) efetuaram a captura em ação que fez parte da Operação 'Fronteira Quebrada'Divulgação
Segundo agentes da 76ª DP (Niterói), a ação fez parte da Operação Fronteira Quebrada. O objetivo prioritário é desmantelar a estrutura do tráfico que exerce domínio territorial sobre o Morro do Estado, Chácara, Arroz e comunidades vizinhas no município.
De acordo com o inquérito policial, após ganhar a liberdade em dezembro do ano passado, Cascão passou a viver tranquilamente na cidade. Com estreitas ligações em localidades como a Nova Brasília, no Fonseca, e Morro do Castro, em São Gonçalo, ele passou a exercer o controle financeiro e logístico da organização.
As investigações demonstraram que ele era o responsável exclusivo por coordenar a cadeia de aquisição e abastecimento de drogas e armamentos para os territórios dominados pela facção em Niterói. Além disso, ele gerenciava o processo de preparação e embalagem das drogas e a determinação das diretrizes de segurança armada das comunidades.
As investigações, que contaram com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública do Município de Niterói (CISP-Niterói), continuam para identificar e responsabilizar outros integrantes envolvidos na organização.
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