Barricada incendiada na Cidade de DeusReprodução / Redes sociais
De acordo com a PM, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estão na Cidade de Deus com objetivo de vasculhar pontos que estariam sendo utilizados como esconderijo de bandidos do Comando Vermelho. A corporação ressalta que a incursão acontece diante das tentativas de expansão territorial da facção e confrontos contra outras organizações criminosas.
O 18º BPM (Jacarepaguá) ainda conta com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT), Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).
- 900 (Merck x Downtown)
- 990 (Merck x Alvorada)
- 861 (Curicica x Rio das Pedras)
- 368 (Riocentro x Candelária)
- 348 (Riocentro x Candelária via Linha Amarela)
- 600 (Taquara x Saens Peña)
- 611 (Camorim x Del Castilho)
- 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza)
- 691 (Méier x Terminal Alvorada)
C30213 - 900 (Merck x Downtown)
C13111 - 862 (Rio das pedras x Barra da Tijuca)
D13151 - 636 (Merck x Saens Peña)
C47559 - 390 (Curicica x Candelária)
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