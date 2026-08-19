Barricada incendiada na Cidade de DeusReprodução / Redes sociais

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Fred Vidal
Rio - Criminosos sequestraram cinco ônibus e incendiaram barricadas durante uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (19). A Estrada Marechal Miguel Salazar e a Rua Edgar Werneck foram interditadas na altura da comunidade, além de dez linhas com o itinerário impactado. O policiamento segue reforçado na região. 
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De acordo com a PM, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estão na Cidade de Deus com objetivo de vasculhar pontos que estariam sendo utilizados como esconderijo de bandidos do Comando Vermelho. A corporação ressalta que a incursão acontece diante das tentativas de expansão territorial da facção e confrontos contra outras organizações criminosas.

O 18º BPM (Jacarepaguá) ainda conta com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT), Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).
Procurado, o Rio Ônibus afirmou que as operações das linhas afetadas já foram normalizadas.
Linhas que foram impactadas:
- 550 (Cidade de Deus x Gávea)
- 900 (Merck x Downtown)
- 990 (Merck x Alvorada)
- 861 (Curicica x Rio das Pedras)
- 368 (Riocentro x Candelária)
- 348 (Riocentro x Candelária via Linha Amarela)
- 600 (Taquara x Saens Peña)
- 611 (Camorim x Del Castilho)
- 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza)
- 691 (Méier x Terminal Alvorada)
Ônibus sequestrados:
C30219 - 610 (Tanque x Del Castilho)
C30213 - 900 (Merck x Downtown)
C13111 - 862 (Rio das pedras x Barra da Tijuca)
D13151 - 636 (Merck x Saens Peña)
C47559 - 390 (Curicica x Candelária)