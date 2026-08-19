Fiscalização identificou problemas estruturais e falta de técnico em rótulos Divulgação/Sedcon

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Leonardo Brito
Rio - Uma operação conjunta apreendeu 237 quilos de alimentos impróprios para consumo em dois supermercados de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (19). Durante a fiscalização, os agentes encontraram bolos, carnes e ovos com prazo de validade vencido ou sem a identificação correta da nova data de validade após abertura ou manipulação dos produtos.
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Fiscalização identificou problemas estruturais e falta de técnico em rótulos - Divulgação/Sedcon
Fiscalização identificou problemas estruturais e falta de técnico em rótulos - Divulgação/Sedcon
Fiscalização identificou problemas estruturais e falta de técnico em rótulos - Divulgação/Sedcon
Fiscalização identificou problemas estruturais e falta de técnico em rótulos - Divulgação/Sedcon
As equipes também verificaram problemas nas condições dos estabelecimentos. Entre as irregularidades identificadas estavam pontos de ferrugem nas paredes, situação que pode comprometer a higiene e a conservação dos ambientes destinados ao armazenamento e à venda de alimentos.

Outra infração constatada envolveu produtos como álcool em gel, inseticidas, repelentes e lava-roupas. Segundo os fiscais, parte dos itens expostos ao consumidor não apresentava nos rótulos a identificação do responsável técnico, descumprindo exigências previstas na legislação.

Todo o material considerado inadequado para consumo foi retirado de circulação. Os produtos permanecerão sob responsabilidade dos supermercados até o descarte, que deverá seguir as normas ambientais vigentes.

Os responsáveis pelos estabelecimentos terão de apresentar ao Procon-RJ documentos que comprovem a destinação correta dos alimentos apreendidos. A ação faz parte das operações de rotina voltadas à proteção da saúde dos consumidores e à fiscalização das condições de comercialização de produtos no estado.
A operação foi da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), do Procon-RJ, do Conselho Regional de Química (CRQ) e do 15º BPM