Fiscalização identificou problemas estruturais e falta de técnico em rótulos - Divulgação/Sedcon

Fiscalização identificou problemas estruturais e falta de técnico em rótulos Divulgação/Sedcon

Publicado 19/08/2026 18:53 | Atualizado 19/08/2026 18:57

Rio - Uma operação conjunta apreendeu 237 quilos de alimentos impróprios para consumo em dois supermercados de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (19). Durante a fiscalização, os agentes encontraram bolos, carnes e ovos com prazo de validade vencido ou sem a identificação correta da nova data de validade após abertura ou manipulação dos produtos.

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As equipes também verificaram problemas nas condições dos estabelecimentos. Entre as irregularidades identificadas estavam pontos de ferrugem nas paredes, situação que pode comprometer a higiene e a conservação dos ambientes destinados ao armazenamento e à venda de alimentos.



Outra infração constatada envolveu produtos como álcool em gel, inseticidas, repelentes e lava-roupas. Segundo os fiscais, parte dos itens expostos ao consumidor não apresentava nos rótulos a identificação do responsável técnico, descumprindo exigências previstas na legislação.



Todo o material considerado inadequado para consumo foi retirado de circulação. Os produtos permanecerão sob responsabilidade dos supermercados até o descarte, que deverá seguir as normas ambientais vigentes.



Os responsáveis pelos estabelecimentos terão de apresentar ao Procon-RJ documentos que comprovem a destinação correta dos alimentos apreendidos. A ação faz parte das operações de rotina voltadas à proteção da saúde dos consumidores e à fiscalização das condições de comercialização de produtos no estado.

A operação foi da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), do Procon-RJ, do Conselho Regional de Química (CRQ) e do 15º BPM