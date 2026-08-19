O homem foi preso por agentes da 81 DP e estava em regime inicial fechado - Reprodução/Polícia Civil

O homem foi preso por agentes da 81 DP e estava em regime inicial fechadoReprodução/Polícia Civil

Publicado 19/08/2026 15:15

Rio - A Polícia Civil deteve um suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos. Ele, que é idoso, foi localizado no bairro Engenho do Mato, em Niterói , Região Metropolitana, e já cumpria liberdade condicional de uma condenação anterior pelo mesmo crime.





De acordo com as investigações, em junho deste ano, o suspeito foi encontrado com uma criança, de 4 anos, sem roupa, na frente da residência dela. Após a mãe desconfiar do homem, que era seu vizinho, já que a vítima relatou o abuso, ela registrou, por meio de gravação de áudio e vídeo, o momento em que o idoso pede para criança mostrar as partes íntimas, em uma nova ocasião. LEIA MAIS: Secretaria promove campanha de multivacinação neste sábado De acordo com as investigações, em junho deste ano, o suspeito foi encontrado com uma criança, de 4 anos, sem roupa, na frente da residência dela. Após a mãe desconfiar do homem, que era seu vizinho, já que a vítima relatou o abuso, ela registrou, por meio de gravação de áudio e vídeo, o momento em que o idoso pede para criança mostrar as partes íntimas, em uma nova ocasião.

Segundo a polícia, a mãe levou a gravação aos agentes, que diante dos fatos e, após novas diligências de inteligência, foi pedida a prisão pela 81ªDP. E ele segue preso.