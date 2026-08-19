Moradores deixaram prédio após evacuação do local por conta da explosão - Whatsapp/O Dia

Moradores deixaram prédio após evacuação do local por conta da explosãoWhatsapp/O Dia

Publicado 19/08/2026 17:42 | Atualizado 20/08/2026 07:03

Rio - Uma explosão em um prédio residencial na Rua Sá Ferreira, em Copacabana , Zona Sul do Rio, deixou quatro pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (19). O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e provocou a evacuação do edifício, que possui 13 andares e um subsolo.

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Militares do Quartel de Copacabana (17º GBM) chegaram ao local após o acionamento da ocorrência e iniciaram a retirada dos moradores. As equipes também realizaram buscas e medidas de segurança na área afetada.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), quatro vítimas receberam atendimento. Duas delas precisaram de remoção para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. As outras foram socorridas no local. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.



Relatos preliminares apontam que a explosão provocou danos na garagem do prédio, localizada no subsolo, além de atingir dois apartamentos no segundo pavimento.



A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel e verificar possíveis riscos para os moradores. Técnicos permanecem no endereço realizando vistorias.



A área foi isolada para o trabalho das equipes de emergência. Bombeiros seguem atuando no local para garantir a segurança dos ocupantes e evitar novos incidentes.



As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil. Militares do Quartel de Copacabana (17º GBM) chegaram ao local após o acionamento da ocorrência e iniciaram a retirada dos moradores. As equipes também realizaram buscas e medidas de segurança na área afetada.Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), quatro vítimas receberam atendimento. Duas delas precisaram de remoção para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. As outras foram socorridas no local. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.Relatos preliminares apontam que a explosão provocou danos na garagem do prédio, localizada no subsolo, além de atingir dois apartamentos no segundo pavimento.A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel e verificar possíveis riscos para os moradores. Técnicos permanecem no endereço realizando vistorias.A área foi isolada para o trabalho das equipes de emergência. Bombeiros seguem atuando no local para garantir a segurança dos ocupantes e evitar novos incidentes.As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

"A corporação também teve que promover a evacuação de toda a edificação, um total aproximado de 150 apartamentos, para que a gente pudesse ter a certeza que o prédio não tinha risco de colapso estrutural. Equipes da Defesa Civil foram acionadas, fizeram a avaliação e logo depois liberaram o local com algumas interdições parciais, nos dois apartamentos que sofreram os abalos e também em parte da garagem", informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreras.