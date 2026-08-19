Moradores deixaram prédio após evacuação do local por conta da explosãoWhatsapp/O Dia
Militares do Quartel de Copacabana (17º GBM) chegaram ao local após o acionamento da ocorrência e iniciaram a retirada dos moradores. As equipes também realizaram buscas e medidas de segurança na área afetada.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), quatro vítimas receberam atendimento. Duas delas precisaram de remoção para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. As outras foram socorridas no local. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.
Relatos preliminares apontam que a explosão provocou danos na garagem do prédio, localizada no subsolo, além de atingir dois apartamentos no segundo pavimento.
A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel e verificar possíveis riscos para os moradores. Técnicos permanecem no endereço realizando vistorias.
A área foi isolada para o trabalho das equipes de emergência. Bombeiros seguem atuando no local para garantir a segurança dos ocupantes e evitar novos incidentes.
As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.
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