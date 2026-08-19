"Nós abrimos o bazar às 9h30, tivemos que abrir meia hora antes, pois já tinha uma fila bem grande. E praticamente todos os itens já foram vendidos em uma hora. Ainda temos alguns poucos itens disponíveis. A expectativa é que até o final do dia o acervo da doação seja zerado", comemorou Cida.
O brechó, que ofereceu peças com valores entre R$ 50 e R$ 1 mil, reúne roupas, chapéus, cintos, quadros e objetos para casa. Os itens foram doados pela ex-mulher do apresentador, Flávia Pedras.
"O Retiro tem uma despesa mensal em torno de R$ 300 mil. Então, sempre que recebemos uma doação que representa um montante maior, que é o que estamos esperando com essa venda, a gente não direciona especificamente para apenas uma coisa", explicou Cida.
"A doação será destinada aos serviços assistenciais do Retiro. Ao longo do mês, vamos avaliando o que tem mais necessidade, como itens de alimentação e até mesmo para completar a folha de pagamento dos funcionários. Então, entra no montante, junto com a receita que temos, e depois será destinado às despesas", completou a administradora.
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