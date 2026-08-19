Remédios e anabolizantes foram encontrados na bagagem do passageiro - Divulgação

Remédios e anabolizantes foram encontrados na bagagem do passageiroDivulgação

Publicado 19/08/2026 13:50

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (19), um homem que transportava remédios para emagrecimento e anabolizantes , importados de forma ilegal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

O suspeito, de 47 anos, é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e desembarcava de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu/PR. De acordo com a PF, agentes realizavam fiscalizações de rotina quando identificaram os materiais no interior da bagagem despachada pelo passageiro.

Ele foi indiciado e responderá pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.