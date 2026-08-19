Vítima foi agredida com golpes de madeira em Sepetiba - Reprodução / Redes Sociais

Vítima foi agredida com golpes de madeira em SepetibaReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/08/2026 12:12

Rio - A Polícia Civil investiga uma agressão contra uma mulher trans, ocorrida em Sepetiba, na Zona Oeste. A vítima foi espancada com socos, chutes e golpes com um pedaço de madeira.

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O caso aconteceu na madrugada do último domingo (16). Imagens de uma câmera de segurança mostram a vítima andando sozinha por uma rua do bairro. Um dos autores se aproxima pelas costas e dá um golpe com uma madeira. Ela tenta se defender, mas logo depois mais dois comparsas aparecem e seguem a agredindo. A mulher estaria voltando de um bar, onde teria encontrado e conversado com um deles.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, onde passou por cirurgia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro da paciente nesta quarta-feira (19) é estável.

A deputada estadual Dani Balbi (PCdoB), primeira trans eleita à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), disse que notificará as autoridades para que solucionem o caso o mais rápido possível.

"Infelizmente, mais uma vez, uma mulher transexual foi covardemente agredida no estado. Isso passou de todos os limites. É inadmissível que as nossas vidas continuam sendo tratadas como descartáveis. Eu vou tomar as medidas cabíveis, vou fazer notificações aos órgãos de investigação e me coloco aqui, em toda solidariedade, à vítima. Isso precisa acabar", contou em postagem nas redes sociais.

A 43ª (Guaratiba) apura o caso. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam todas as diligências para esclarecer integralmente os fatos.