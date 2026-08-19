Segundo a polícia, acusado teria ligação com o crime organizado - Divulgação

Segundo a polícia, acusado teria ligação com o crime organizadoDivulgação

Publicado 19/08/2026 11:04

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De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município, a vítima fez um primeiro registro por lesão corporal e ameaça, relatando que estava separada havia um mês, após três anos de casamento. Na ocasião, o ex-marido a agrediu com socos e tentou estrangulá-la.Sete meses depois, ela retornou à delegacia para denunciar que Henrique continuava a perseguindo, além de descumprir as medidas protetivas determinadas pela Justiça.Em mensagens obtidas pela reportagem, o homem faz sucessivas ameaças de morte. Em uma delas, escreveu: "Eu mato alguém da sua família se você for"; em outra, afirmou: "Eu pulo dentro da casa do seu padrasto, fuzilo a por** do portão dele todo". Em outro trecho, disse: "alguém vai sofrer comigo, não vou sofrer sozinho não".Por áudio, Henrique também intimidou familiares da vítima. "Você acha que eu tenho medo do seu padastrozinho? do seu pai? Nós (sic) vai trocar tiro até a morte, manda desenrolar comigo pessoalmente, que eu vou brotar aí, vamos ver se você vai embora, leva minha filha pra você ver, eu vou te achar", frisou.Ainda na terça-feira, ele apareceu no portão da casa da ex-mulher, gritando que queria ver os filhos. Com medo, ela não abriu. Em seguida, o homem quebrou o portão, mas não entrou no imóvel, e continuou enviando mensagens ameaçadoras.De acordo com a delegada Mônica Areal, o agressor tem ligação com o crime organizado e não aceita o fim do relacionamento."O autor não se conforma com o fim do relacionamento e descumpre reiteradamente as medidas protetivas que a vítima teve concedidas pelo Poder Judiciário. Ele já agrediu essa mulher, tem dois filhos com ela e manda mensagens ininterruptas. Sabemos que ele tem ligação com o crime organizado e essa vítima não tem paz um minuto. Ela confiou na polícia, nós prendemos ele no shopping. Ele tentou fugir, reagiu à prisão, mas foi encaminhado ao sistema prisional", destacou.