Escritora Roseana Murray relata acidente domésticoReprodução do Instagram
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Escritora Roseana Murray sofre acidente doméstico e fratura ombro
Ela, que perdeu o braço direito após ataque de pitbulls em 2024, deu detalhes do caso e tranquilizou os admiradores
Idoso é baleado na saída de supermercado no Complexo do Salgueiro
Investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime; Vítima segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres
Fornecedor do CV apontado como 'Beira-mar de Niterói e SG' é preso
Segundo investigações, Carlos Alberto de Lima, o Cascão, é responsável pelo abastecimento de armas e drogas da facção
Bandidos sequestram ônibus durante operação da PM na Cidade de Deus
Criminosos ainda incendiaram barricadas para dificultar a circulação dos policiais, que atuam para vasculhar esconderijos de traficantes
PM busca suspeitos de explorar serviços de TV e internet na Kelson's
Denúncias apontam que traficantes do Comando Vermelho cobram taxas de moradores da comunidade, na Penha Circular, na Zona Norte
Jóquei de 27 anos morre após queda de cavalo na Gávea
Leandro Henrique estava internado no CTI e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu; Atleta deixa uma filha de 1 ano