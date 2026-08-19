Escritora Roseana Murray relata acidente doméstico - Reprodução do Instagram

Escritora Roseana Murray relata acidente domésticoReprodução do Instagram

Publicado 19/08/2026 09:59

Rio - A escritora Roseana Murray sofreu um acidente doméstico e fraturou o ombro esquerdo. A notícia foi dada por ela por meio do Instagram, no último fim de semana. Na publicação, a artista deu mais detalhes sobre o caso, tranquilizou os admiradores e revelou quando deve retomar as atividades.

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"Tem mais um acidente para meu curriculum vitae: tropecei no esgruvinhado que minha gata Melinha fez no tapete da sala. Voei! Fraturei o ombro esquerdo em 2 lugares. Tive que desmanchar todos os próximos compromissos, mas não perdi a pose. No final de setembro, devo ter alta. Por enquanto, uma mulher sem dois braços, sendo cuidada por todos. Uma nova experiência", escreveu Roseana.







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