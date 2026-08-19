Adultos também poderão atualizar as doses nas unidades - Divulgação

Adultos também poderão atualizar as doses nas unidadesDivulgação

Publicado 19/08/2026 10:58

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio realiza neste sábado (22) o "Dia D" de mobilização da campanha para atualizar a vacinação de crianças e adolescentes. Mais de 400 pontos de atendimento estarão disponíveis em toda a cidade. Os adultos que forem levar os pequenos também poderão aproveitar para colocar suas próprias imunizações em dia, especialmente contra o sarampo.

A multivacinação ocorre entre 8h e 17h em unidades municipais de saúde e locais estratégicos com grande circulação de pessoas, como praças, associações de moradores, igrejas, shoppings e escolas. Além de atualizar as cadernetas, a mobilização acontece para facilitar o acesso à imunização e ampliar a cobertura vacinal na cidade.

As vacinas estão disponíveis em todas as 243 salas de vacinação do município, nas clínicas da família e centros municipais de saúde e também nas unidades do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo (aberta todos os dias, das 8h às 22h), na Zona Sul; no ParkShoppingCampoGrande, Zona Oeste; e Shopping Nova América, Zona Norte. Os dois últimos seguem oshorários de funcionamento dos shoppings. Para localizar a unidade de referência, basta acessar o serviço Onde Ser Atendido, disponível no linkprefeitura.rio/ondeseratendido

A SMS recomenda ainda que adultos até 59 anos que não se vacinaram com a vacina Tríplice Viral – que protege contra sarampo, caxumba e rubéola – busquem os pontos de vacinação para se vacinar neste sábado.

"O Dia D é uma oportunidade importante para os cariocas colocarem a vacinação das crianças e adolescentes em dia. As vacinas são seguras e fundamentais para prevenir doenças e evitar o retorno de doenças que já foram controladas. Nosso objetivo é facilitar o acesso da população e reforçar a importância de manter as cadernetas das crianças atualizadas. A mãe ou o pai que for levar os filhos para se vacinar também poderá aproveitar para colocar sua própria vacinação em dia, ampliando a proteção da família e também dando o exemplo para os pequenos", explica o secretário municipal de saúde, Rodrigo Prado.



Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis nas unidades de saúde e nos pontos extras de vacinação, conforme a faixa etária e a situação vacinal de cada pessoa. Entre os imunizantes disponíveis para as crianças estão BCG, hepatites A e B, pentavalente, poliomielite (VIP), rotavírus, pneumocócicas, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, influenza e covid-19. Já para os adolescentes, haverá vacinas contra HPV (9 a 19 anos), meningocócica ACWY (11 a 14 anos), dengue (10 a 14 anos) e influenza.



A secretaria orienta que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação da criança e do adolescente, ou outro documento que comprove a situação vacinal, para que as equipes de saúde possam fazer a avaliação e aplicar as doses que estejam pendentes.

A imunização é realizada de forma seletiva. Cada caderneta é avaliada pelas equipes de saúde e são aplicadas apenas as doses necessárias para colocar a vacinação em dia. Para quem não tem a caderneta, serão indicadas as vacinas conforme a idade e será emitida uma segunda via do documento.



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