Crianças menores de 15 anos receberão as doses necessárias das 8h às 17h - Divulgação/PMI

Crianças menores de 15 anos receberão as doses necessárias das 8h às 17hDivulgação/PMI

Publicado 19/08/2026 09:55 | Atualizado 19/08/2026 09:59

Itaguaí - O município de Itaguaí, região metropolitana do Rio, realiza neste sábado (22) o Dia D de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização será realizada das 8h às 14h, em 15 unidades de saúde espalhadas pelo cidade.

A campanha tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação e facilitar a atualização da caderneta de crianças e adolescentes. Durante o atendimento, as equipes de saúde vão conferir o histórico de imunização e identificar as doses necessárias de acordo com a idade e o esquema vacinal de cada pessoa.

Entre as vacinas disponíveis estão BCG, hepatites A e B, VIP, pentavalente, pneumocócicas 10 e 20-valente, rotavírus, meningocócicas C e ACWY, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, varicela, dengue, HPV, dT e influenza.

A mobilização também contará com dTpa e VSR para gestantes. Para a vacinação contra a Covid-19, haverá doses destinadas a menores de 5 anos, crianças de 5 a 11 anos e pessoas a partir dos 12 anos, conforme as recomendações para cada público.

A orientação da Secretaria de Saúde é que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação. O documento será utilizado pelos profissionais para verificar as doses já aplicadas e completar o esquema vacinal quando necessário.

O Dia D de Multivacinação, neste sábado, vai acontecer nas seguintes unidades: ESF Vista Alegre, ESF Califórnia, ESF Vila Margarida, ESF Brisamar, ESF Odenit Maia, ESF Chaperó A, ESF Chaperó B, ESF Leandro, ESF Monte Serrat, ESF Coroa Grande, ESF Engenho, ESF Mangueira, ESF Teixeira, Clínica da Família e Centro de Vacinação, das 8h às 14h. Público: crianças e adolescentes menores de 15 anos. Compareça munidos da caderneta de vacinação.