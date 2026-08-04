Apreensão na comunidade do Sem Terra Divulgação/PM

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Jaciara Santos
Itaguaí - Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) prenderam dois suspeitos durante uma operação realizada, na tarde desta terça-feira (4) na comunidade Sem Terra, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Na ação um terceiro suspeito teria entrado em confronto com os agentes que revidaram e foi morto.
Durante a ação, os agentes apreenderam duas pistolas, um rádio transmissor, 484 sacolés de cocaína, 290 trouxinhas de maconha e 182 pedras de crack.
Segundo a Polícia Militar, havia um terceiro suspeito no local.  Durante a ação o homem teria trocado tiros com os policiais e após  cessar fogo ele foi encontrado caído no chão, sem vida. Os dois presos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado.
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