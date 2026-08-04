Apreensão na comunidade do Sem Terra - Divulgação/PM

Apreensão na comunidade do Sem Terra Divulgação/PM

Publicado 04/08/2026 17:54 | Atualizado 04/08/2026 17:58

Itaguaí - Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) prenderam dois suspeitos durante uma operação realizada, na tarde desta terça-feira (4) na comunidade Sem Terra, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Na ação um terceiro suspeito teria entrado em confronto com os agentes que revidaram e foi morto.

Durante a ação, os agentes apreenderam duas pistolas, um rádio transmissor, 484 sacolés de cocaína, 290 trouxinhas de maconha e 182 pedras de crack.

Segundo a Polícia Militar, havia um terceiro suspeito no local. Durante a ação o homem teria trocado tiros com os policiais e após cessar fogo ele foi encontrado caído no chão, sem vida. Os dois presos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado.