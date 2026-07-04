Atendimento neste mês Itaguaí e Seropédica - Divulgação

Atendimento neste mês Itaguaí e SeropédicaDivulgação

Publicado 04/07/2026 11:28 | Atualizado 04/07/2026 11:46

Itaguaí - A Rio+Saneamento promoverá, ao longo do mês de julho, duas edições do programa Rio+Perto de Você, iniciativa de atendimento comercial itinerante que leva os principais serviços da concessionária para mais perto da população de Itaguaí e Seropédica. A proposta é facilitar o acesso dos clientes a diversos atendimentos, sem a necessidade de deslocamento até uma agência.

A primeira ação acontece neste sábado, 4 de julho, das 9h às 16h, na Rua Manoel Araújo dos Santos, ao lado da Escola Estadual Municipalizada Carmem Menezes, no bairro Brisamar, em Itaguaí. Já a segunda edição será realizada no dia 25 de julho, das 9h às 14h, na Rua Arlete Rodrigues, nº 180, no Jardim Maracanã, em Seropédica.

Durante o atendimento, os moradores poderão emitir segunda via de contas, solicitar mudança de titularidade, atualizar dados cadastrais, negociar débitos, pedir ligação ou religação de água, esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social e regularizar pendências junto à concessionária.

Além dos serviços de rotina, os clientes atendidos em Itaguaí neste sábado também poderão participar da campanha de negociação da Copa do Mundo, que segue até 19 de julho. A iniciativa oferece descontos de até 65%, conforme o perfil de elegibilidade do cliente, e possibilidade de parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito, com juros da operadora.