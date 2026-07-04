Fogo se alastra e bombeiros tentam conter as chamasDivulgação
Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a Itaguaí e Seropédica
Programa Rio+Perto de Você oferece serviços como negociação de débitos, Tarifa Social, segunda via de contas e atualização cadastral durante ações realizadas em julho.
Incêndio em fábrica da Gerdau mobiliza bombeiros em Santa Cruz, no Rio
Três quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater as chamas; não há informações oficiais sobre feridos, e fumaça foi vista em Itaguaí
Centro de Memória destaca cultura japonesa na Expo Itaguaí 2026
Exposição, oficinas, realidade virtual e atividades interativas aproximam o público da história da imigração japonesa e da formação cultural da Costa Verde durante os cinco dias da feira
Expo Itaguaí 2026 terá grandes shows e expectativa de movimentar a economia da cidade
Festa gratuita reúne atrações nacionais, rodeio, espaços temáticos e programação diversificada em comemoração aos 208 anos de Itaguaí
Câmara de Itaguaí aprova projeto que institui o Dia Municipal da Psoríase
De autoria da vereadora Rachel Secundo (PODE) durante a 27ª Sessão Ordinária da Casa Legislativa.
Prefeitura de Itaguaí entrega reforma completa da Creche Danielle Batista da Silva
Na próxima segunda-feira (29). A unidade localizada no bairro 26 de Dezembro recebeu revitalização em todos os ambientes e amplia qualidade no atendimento às crianças da Educação Infantil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.