Fogo se alastra e bombeiros tentam conter as chamas - Divulgação

Fogo se alastra e bombeiros tentam conter as chamasDivulgação

Publicado 04/07/2026 11:14 | Atualizado 04/07/2026 14:22

Itaguaí - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada deste sábado (4), a fábrica da Gerdau, localizada na Avenida João XXIII, nº 6777, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada pouco depois das 3h, deste sábado (4), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado.

De acordo com as primeiras informações, três quartéis do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atuar no combate às chamas. As equipes permaneciam no local durante a manhã, realizando o trabalho de controle do incêndio. Segundo a empresa, não houve feridos. As causas do incêndio também não foram divulgadas. A área afetada segundo informações preliminares foi na calderaria.

A intensa cortina de fumaça provocada pelo fogo pôde ser vista em diversos pontos da região, alcançando inclusive o céu de Itaguaí, chamando a atenção de moradores durante a madrugada. As autoridades seguem acompanhando a ocorrência e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos das equipes de emergência.

Em nota, a Gerdau confirmou o incêndio no pátio de sucata da unidade Cosigua. "A companhia ressalta que a sua brigada de incêndio e o Corpo de Bombeiros da região foram acionados imediatamente, e o fogo já foi controlado. A empresa informa que não houve feridos e que as causas do ocorrido estão sendo apuradas", afirmou.