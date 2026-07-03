Centro de MemóriaDivulgação
Centro de Memória destaca cultura japonesa na Expo Itaguaí 2026
Exposição, oficinas, realidade virtual e atividades interativas aproximam o público da história da imigração japonesa e da formação cultural da Costa Verde durante os cinco dias da feira
Expo Itaguaí 2026 terá grandes shows e expectativa de movimentar a economia da cidade
Festa gratuita reúne atrações nacionais, rodeio, espaços temáticos e programação diversificada em comemoração aos 208 anos de Itaguaí
Câmara de Itaguaí aprova projeto que institui o Dia Municipal da Psoríase
De autoria da vereadora Rachel Secundo (PODE) durante a 27ª Sessão Ordinária da Casa Legislativa.
Prefeitura de Itaguaí entrega reforma completa da Creche Danielle Batista da Silva
Na próxima segunda-feira (29). A unidade localizada no bairro 26 de Dezembro recebeu revitalização em todos os ambientes e amplia qualidade no atendimento às crianças da Educação Infantil
TSE decide por novas eleições em Itaguaí e encerra disputa sobre mandato de Rubão
A decisão foi unânime e mantém o entendimento de que o prefeito reeleito estava impedido de disputar o cargo por configurar um terceiro mandato consecutivo
Rio+Saneamento lança campanha da Copa do Mundo com descontos de até 65% para quitação de dívidas
Ação segue até 19 de julho e oferece condições especiais de negociação, incluindo parcelamento e isenção de taxas para clientes inadimplentes em Itaguaí e Seropédica
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