Centro de Memória - Divulgação

Centro de MemóriaDivulgação

Publicado 03/07/2026 21:04

Itaguaí - Em meio à programação da Expo Itaguaí 2026, considerada a maior festa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro e um dos principais eventos culturais e econômicos da Costa Verde, o Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde levará ao público uma programação especial dedicada à cultura japonesa. Com patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o espaço reunirá exposição, oficinas, experiências em realidade virtual e atividades interativas entre os dias 1º e 5 de julho.

Durante a Expo Itaguaí Divulgação

Instalado na Casa de Garrafas de Vidro, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o Centro de Memória apresentará a exposição "A Presença dos Japoneses na Região da Costa Verde", que destaca a contribuição histórica, cultural e social da comunidade japonesa para o desenvolvimento regional.

Além da mostra, os visitantes poderão participar de troca de livros e de uma experiência em realidade virtual que proporciona uma viagem pela cultura do Japão. Nos dias 4 e 5 de julho, a programação será ampliada com oficinas de escrita japonesa, origami e um camarim cosplay inspirado na cultura oriental.

Criado pelo projeto Ativação Cultural Itaguaí, o Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde foi inaugurado em 2024, no Shopping Pátio Mix, com a missão de preservar, valorizar e difundir a história dos povos indígenas, africanos e japoneses que contribuíram para a formação da identidade cultural da região.

Desde sua inauguração, o espaço oferece gratuitamente exposições permanentes, apresentações artísticas, oficinas, workshops, espetáculos teatrais, atividades voltadas ao público infantil e ações de incentivo à leitura.

Segundo a idealizadora do projeto, a produtora cultural Alessandra Reis, a iniciativa busca ir além do resgate histórico, fortalecendo a cultura local, formando novos públicos e criando oportunidades para artistas da região.

Ao integrar a programação da Expo Itaguaí 2026, o Centro de Memória amplia o alcance de seu trabalho ao apresentar parte de seu acervo e de suas atividades em um dos maiores eventos do município, aproximando milhares de visitantes da história e das tradições que ajudaram a construir a identidade da Costa Verde.