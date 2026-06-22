Não se sabe ainda a causa do incêndio - Divulgação/Reprodução Rede Social

Não se sabe ainda a causa do incêndioDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 22/06/2026 12:22 | Atualizado 22/06/2026 16:15

Itaguaí - Um ônibus da Viação Costa Verde que fazia o trajeto Angra dos Reis/ Rio de Janeiro pegou fogo na manhã desta segunda-feira (22), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), próximo ao Dom Zelittus, em Itaguaí. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e controlar o incêndio. Durante a operação, o trecho da rodovia precisou ser interditado para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes de emergência. De longe a fumaça escura dava pra ver a proporção do acidente. Em rede social motoristas que passavam pelo local registravam o fato e mostravam-se perplexos. Segundo informações da CCR/Motiva à reportagem do O Dia, "não houve feridos neste incidente". As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas. O incidente provocou transtornos no trânsito da região, com retenções registradas no local durante o atendimento da ocorrência. Após o controle das chamas, a expectativa era de que a via fosse liberada gradualmente.





Relatar erro

Você pode gostar