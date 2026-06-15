Expo do dia 1º ao dia 5 de julho em Itaguaí - Divulgação

Expo do dia 1º ao dia 5 de julho em ItaguaíDivulgação

Publicado 15/06/2026 15:31

Itaguaí - Faltando poucos dias para abertura da Expo Itaguaí 2026, empresários, comerciantes e profissionais de diversos setores já se preparam para um dos períodos de maior movimentação econômica do ano no município. Entre os dias 1º e 5 de julho, o Parque de Exposições receberá a 26ª edição da maior festa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, reunindo rodeio, gastronomia, atrações culturais e grandes shows nacionais. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo evento ao longo dos cinco dias de programação gratuita, impulsionando o comércio e o setor de serviços da cidade.

Com atrações como Maiara & Maraisa, Leonardo, Zé Felipe, Nattanzinho Lima, Julliany Souza, Isadora Pompeo, Zezé Di Camargo, Yan e Belo, a Expo já provoca reflexos positivos na economia local antes mesmo da abertura dos portões. Lojistas, profissionais da beleza, trabalhadores do transporte e empreendedores de diferentes segmentos intensificam o planejamento para atender ao aumento da demanda gerado pelo fluxo de moradores e visitantes.

Para a empresária Neide Gabriel, proprietária da Stage Multimarcas, a Expo está entre as datas mais importantes do calendário comercial de Itaguaí.

-A Expo é extremamente importante para o comércio, chegando a ser melhor do que o Natal em fluxo de venda. Além de movimentar toda a cidade, trazer novos clientes e expandir nossa marca, ela gera uma demanda específica para a data. Quando não acontece, impacta muito no fluxo e na quantidade de vendas- afirma Neide.

No setor de serviços, a expectativa também é de crescimento. A manicure, pedicure e nail designer Manoella Batista dos Santos Predes, que atua no Studio Bianca Moreira, destaca que o evento costuma elevar significativamente a procura por atendimentos.

-Na semana da Expo, eu abro uma agenda para marcar todas as clientes que entram em contato comigo. Minha agenda funciona das 9h às 18h. A Expo me ajuda muito, porque a demanda aumenta durante toda a semana e isso gera um retorno muito bom para quem trabalha no ramo da beleza - relata.

O impacto econômico também é percebido no comércio de vestuário. Tatiana, lojista do setor de moda, ressalta que a realização do evento influencia diretamente o planejamento anual das empresas locais.

-A Expo é essencial para nós, lojistas de Itaguaí. Não apenas para o segmento de moda adulta e infantil, mas para todo o comércio da cidade. O evento movimenta os setores de transporte e alimentação, aumenta a demanda por mão de obra e gera empregos temporários. Isso representa crescimento para toda a região. Quando há cancelamentos, nosso planejamento é prejudicado e os prejuízos são inevitáveis”, explica - disse Tatiana.

Entre os profissionais que aguardam o aumento da movimentação está o motorista de aplicativo Marco Paulo, de 31 anos. Para ele, a Expo representa uma oportunidade importante de ampliar a renda.

-Acredito que o evento vai aumentar bastante a demanda de passageiros e movimentar muito o nosso trabalho durante os dias de festa. Também quero aproveitar um pouco da programação, porque será um grande evento para a cidade. A ideia é unir o útil ao agradável: trabalhar, fazer uma renda extra e curtir a Expo- comentou.

Considerada a maior festa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, a Expo Itaguaí consolidou-se como um importante motor da economia local. Além de oferecer entretenimento e lazer para a população, o evento fortalece o comércio, estimula a geração de empregos temporários e contribui para o desenvolvimento econômico do município, reforçando sua relevância para empresários, trabalhadores e visitantes.