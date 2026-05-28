A escritora e pedagoga Viviane Rodrigues receberá os convidados no Centro de Memória em uma noite de autógrafosDivulgação/Evento
Pedagoga Viviane Rodrigues lança livro sobre autismo no Centro de Memória
No dia 30 de maio com sessão de autógrafos e debate sobre diagnóstico tardio na vida adulta
ANTT cancela 800 mil multas de pedágio free flow na Rio-Santos
Motoristas autuados nos pórticos de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí terão direito a ressarcimento e retirada de pontos da CNH após reconhecimento de falhas no sistema
Hugo Leal reivindica mudança do pórtico do free flow em Itaguaí após suspensão de 3,4 milhões de multas
Deputado federal defende retirada do equipamento da região de Itimirim/Coroa Grande e critica impacto do chamado "pedágio do pãozinho" sobre moradores locais
Carreta da Saúde da Mulher chega a Itaguaí para zerar filas de exames em 30 dias
A contar de hoje, 11 de maio. A unidade móvel tem capacidade para realizar mais de 1.500 procedimentos
Itaguaí e Seropédica recebem atendimentos itinerantes da Rio+Saneamento
Neste mês de maio, com serviços de regularização de débitos e solicitação de ligação de água
Governo Federal suspende mais de 3,4 milhões de multas no sistema free flow
A medida vale a partir desta terça-feira (28), com prazo de até 200 dias para a regularização de débitos dos usuários com tarifas de pedágio
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