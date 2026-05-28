A escritora e pedagoga Viviane Rodrigues receberá os convidados no Centro de Memória em uma noite de autógrafos - Divulgação/Evento

A escritora e pedagoga Viviane Rodrigues receberá os convidados no Centro de Memória em uma noite de autógrafosDivulgação/Evento

Publicado 28/05/2026 17:22

Itaguaí - O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, em Itaguaí, recebe no próximo dia 30, às 18h, o lançamento do livro “Autismo nível 1 – Invisível para o Mundo, Intenso para quem vive”, da pedagoga e escritora Viviane Rodrigues Silva. O evento será realizado no espaço cultural localizado no Shopping PátioMix, com entrada gratuita.

A programação contará com sessão de autógrafos, venda de exemplares e um momento de interação entre a autora e o público. A proposta da obra é ampliar o debate sobre o autismo na vida adulta, especialmente em relação ao diagnóstico tardio, reunindo relatos pessoais, reflexões e discussões sobre neurodiversidade, saúde mental e inclusão social.

Viviane Rodrigues Silva é pedagoga, psicopedagoga, professora concursada da rede municipal, pós-graduanda em neuropsicologia, estudante de psicologia e autista nível 1 de suporte. No livro, ela une experiência pessoal e conhecimento técnico para abordar os desafios enfrentados por pessoas autistas que descobrem o transtorno já na fase adulta.

O lançamento integra a programação especial de maio do Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, que oferece atividades culturais, educativas e interativas abertas ao público. Entre as atrações promovidas ao longo do mês estão tour interativo com óculos de realidade virtual, vídeo imersivo temático, exposição pedagógica, jogos artesanais e troca de livros entre visitantes.

Além disso, todas as terças-feiras o espaço realiza visitas guiadas voltadas aos povos indígenas da região da Costa Verde, reforçando a valorização da cultura e da memória tradicional.

O Centro de Memória funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 15h às 21h, no Shopping PátioMix, localizado às margens da Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí.