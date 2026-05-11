Carreta de Atendimento à Mulher do Governo Federal em Itaguaí - Divulgação/Governo Federal

Carreta de Atendimento à Mulher do Governo Federal em ItaguaíDivulgação/Governo Federal

Publicado 11/05/2026 16:37 | Atualizado 11/05/2026 16:38

Itaguaí - O município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, recebe Carreta da Saúde da Mulher e partir desta segunda-feira,11, serão iniciados os atendimentos; consultas ginecológicas especializadas, exames de rastreio e diagnóstico oncológico, mamografia e ultrassonografia mamária, transvaginal e pélvica, entre outros serviços voltados para a saúde das mulheres acima dos 40 anos. O consultório itinerante tem capacidade para realizar mais de 1.500 procedimentos. A unidade móvel é uma parceria entre o município e o Governo Federal, para zerar em 30 dias a demanda na saúde.

Um dos atendimentos disponíveis na unidade móvel Divulgação/Governo Federal

A iniciativa faz parte do Programa Agora Tem Especialistas, criado pelo Ministério da Saúde para descentralizar o atendimento médico de alta complexidade, levando especialistas, estrutura técnica e equipamentos de ponta para municípios que enfrentam gargalos no Sistema Único de Saúde (SUS).



A chegada da Carreta da Saúde em Itaguaí representa um importante reforço para a assistência médica regional, contribuindo para reduzir filas, acelerar diagnósticos e permitir que tratamentos sejam iniciados com mais agilidade. O lançamento do programa na cidade foi nessa sexta-feira (8), no Parque Municipal, onde a unidade móvel ficará estacionada pelos próximos 30 dias para atender a população.

Entre as autoridades presentes na cerimônia de lançamento do programa estavam: o prefeito interino de Itaguaí, Haroldo Rodrigues Jesus Neto (PDT), o deputado federal Lindbergh Farias, PT, o diretor nacional do Programa Agora Tem Especialista, Rodrigo Oliveira e a superintendente Maria Aparecida Diogo Braga.

-O objetivo do presidente Lula é zerar as filas de exames na cidade. Queremos que as mulheres saiam da carreta com seu diagnóstico e tratamento encaminhados, sem precisar se deslocar para a capital ou esperar meses por uma consulta com especialista- disse o deputado.



Segundo o governo municipal, o atendimento será feito exclusivamente por meio de regulação via SISREG, com agendamento prévio. Para realizar o exame, a paciente deverá ter solicitação médica e encaminhar o pedido à Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo processo de regulação. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Estrada do Trapiche, 236, Centro.



Atendimento especializado mais perto de quem precisa



Estruturada com equipamentos e insumos, as unidades móveis também contam com equipe de saúde multiprofissional, formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, preparada para realizar atendimentos resolutivos e dar mais agilidade aos diagnósticos. É possível que o paciente realize da consulta ao diagnóstico em poucos dias.

As carretas levam o cuidado para mais perto da população, reduzindo a necessidade de deslocamentos para grandes centros urbanos e sendo possível atender outras regiões menores próximas dos municípios em que estiveram. Desde outubro de 2025, as carretas já estiveram em mais de 557 municípios, atendendo populações de mais de 1.700 cidades ao redor de onde permaneceram estacionadas.



Ao todo, são 71 carretas de saúde espalhadas pelo país, que, em apenas seis meses, percorreram mais de 36 mil km. Isso representa quase uma volta completa ao redor do planeta Terra ou quase sete viagens do Oiapoque ao Chuí, o que evidencia o esforço do Governo Federal em levar mais exames e cirurgias para cada vez mais pessoas.





