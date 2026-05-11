Carreta de Atendimento à Mulher do Governo Federal em ItaguaíDivulgação/Governo Federal
A chegada da Carreta da Saúde em Itaguaí representa um importante reforço para a assistência médica regional, contribuindo para reduzir filas, acelerar diagnósticos e permitir que tratamentos sejam iniciados com mais agilidade. O lançamento do programa na cidade foi nessa sexta-feira (8), no Parque Municipal, onde a unidade móvel ficará estacionada pelos próximos 30 dias para atender a população.
Segundo o governo municipal, o atendimento será feito exclusivamente por meio de regulação via SISREG, com agendamento prévio. Para realizar o exame, a paciente deverá ter solicitação médica e encaminhar o pedido à Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo processo de regulação. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Estrada do Trapiche, 236, Centro.
Atendimento especializado mais perto de quem precisa
Estruturada com equipamentos e insumos, as unidades móveis também contam com equipe de saúde multiprofissional, formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, preparada para realizar atendimentos resolutivos e dar mais agilidade aos diagnósticos. É possível que o paciente realize da consulta ao diagnóstico em poucos dias.
Ao todo, são 71 carretas de saúde espalhadas pelo país, que, em apenas seis meses, percorreram mais de 36 mil km. Isso representa quase uma volta completa ao redor do planeta Terra ou quase sete viagens do Oiapoque ao Chuí, o que evidencia o esforço do Governo Federal em levar mais exames e cirurgias para cada vez mais pessoas.
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