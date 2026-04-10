Clientes podem tirar dúvidas e solicitar serviços no Rio+Perto de VocêDivulgação/Rio+Saneamento
Itaguaí recebe atendimento itinerante da Rio+Saneamento em abril
Rio+Perto de Você oferece serviços como regularização de débitos e solicitação de ligação de água
Centro de Memória da Costa Verde abre exposição sobre cultura indígena
Em sua programação gratuita no mês de abril. As tribos Guarani e Pataxó são destaques da Tuguyrape
RioSP promove ativações do Free Flow durante o feriado de Páscoa na Rio-Santos região da costa verde
Ações acontecem entre os dias 3 e 5 de abril em Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis, com foco em orientar motoristas sobre o pedágio eletrônico. Governo Federal pode cancelar mais de 3 milhões de multas "indevidas" cobradas pelo free flow
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