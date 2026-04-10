Clientes podem tirar dúvidas e solicitar serviços no Rio+Perto de Você - Divulgação/Rio+Saneamento

Clientes podem tirar dúvidas e solicitar serviços no Rio+Perto de VocêDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 10/04/2026 18:10

Itaguaí - Neste mês de abril, a Rio+Saneamento realiza uma nova edição do programa Rio+Perto de Você em Itaguaí. A iniciativa leva os principais serviços da concessionária diretamente à população, com o objetivo de oferecer um atendimento mais ágil e prático aos clientes. O programa estará presente neste sábado (11/04), das 9h às 16h, na Praça Barão de Tefé, localizada na Rua General Bocaiúva, S/N, no Centro.

Durante a ação, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social, renegociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre o abastecimento e o tratamento de água, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária.

“Com os atendimentos itinerantes, ampliamos o contato direto com a população e conseguimos ouvir suas demandas de forma mais próxima e acessível. Esse diálogo é fundamental para entendermos as principais demandas dos clientes e, a partir disso, desenvolvermos ações cada vez mais assertivas”, explica Marcelo Luvisotto, superintendente regional da concessionária.