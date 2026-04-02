Pedágio sem cancela, Free Flow - Divulgação/Reprodução Rede Social

Pedágio sem cancela, Free FlowDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 02/04/2026 12:14

Itaguaí - Durante o feriado prolongado de Páscoa, entre os dias 03 e 05 de abril, a RioSP/Motiva, realizará uma série de ativações especiais de relacionamento com os clientes na rodovia Rio-Santos (BR-101), nas cidades da Costa Verde. A iniciativa integra o projeto de ativações que a concessionária realiza em períodos com grande circulação de pessoas, com ações em postos de serviços, praias e centros urbanos de Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis para orientar sobre o pedágio eletrônico Free Flow.



As ativações têm como objetivo aproximar a concessionária dos clientes e ampliar o entendimento sobre o funcionamento do pedágio eletrônico, especialmente entre motoristas que ainda não utilizam a tag no veículo. Promotores capacitados estarão nos locais para esclarecer dúvidas, orientar sobre as formas de pagamento da tarifa e apresentar os canais disponibilizados pela concessionária.

Entre as orientações, será reforçado o uso do site www.pedagiodigital.com, onde o cliente pode se cadastrar gratuitamente, consultar suas passagens pelos pórticos, ser notificado ao trafegar pela rodovia e vincular um cartão de crédito para o pagamento automático da tarifa.



Para os motoristas que não possuem tag, a tarifa do pedágio eletrônico pode ser paga por PIX, cartão de crédito, débito ou dinheiro, tanto nos pontos físicos quanto nos canais digitais da RioSP. Já os usuários com tag contam com a comodidade do débito automático pela operadora contratada e benefícios como descontos de até 70%, conforme as regras vigentes.

A concessionária destaca que, após a passagem pelo pórtico, a tarifa pode levar até 48 horas para ficar disponível nos canais de pagamento. O não pagamento dentro do prazo gera infração de trânsito, conforme a legislação.



Canais de pagamento do Free Flow (para quem não possui tag)



* Totens de autoatendimento nas bases de atendimento ao cliente:

• Ubatuba – km 31,80 (sentido RJ)

• Paraty – km 580 (sentido RJ)

• Angra dos Reis – km 528 (sentido RJ) e km 471,45 (sentido RJ)

• Mangaratiba – km 417,40 (sentido RJ)

* Rede credenciada:

• Posto Velamar – km 533,8, pista sentido SP (Paraty)

• Hotel Porto de Itacuruçá e Lote 02 (Mangaratiba)

* Site: www.pedagiodigital.com

* Aplicativo: Motiva Rodovias



Serviço – Ativação Páscoa

Itaguaí e Mangaratiba

* 03/04 (sexta-feira)

• Das 9h às 18h – Posto Itaguaí (sentido Mangaratiba – Posto Luar)

* 04/04 (sábado)

• Das 10h às 14h – Praia de Muriqui (Mangaratiba)

• Das 15h às 19h – Centrinho de Mangaratiba

* 05/04 (domingo)

• Das 9h às 18h – Praia de Itacuruçá (Mangaratiba)



Angra dos Reis

* 03/04 (sexta-feira)

• Das 9h às 18h – Posto Santos Reis



* 04/04 (sábado)

• Das 10h às 14h – Praia da Enseada

• Das 15h às 19h – Centrinho de Angra dos Reis



* 05/04 (domingo)

* Das 9h às 18h – Praia Grande.

Mais de 3 milhões de multas do free flow podem ser canceladas pelo Governo Federal

Depois de vários protestos de motoristas na Rio-Santos, uma enxurrada de processos na justiça e audiências públicas em Brasília, com lideranças do movimento contra pedágio, que recebeu o apoio do gabinete do deputado federal Hugo Leal, uma luz acende no fim do túnel, para milhares de motoristas que se sentem prejudicados desde a implantação do sistema de pedágio free flow na rodovia Rio-Santos, no trecho entre Itaguaí e Paraty.

Na última audiência no dia (24/3), após mais uma audiência com representes da ANTT, movimento contra o pedágio e deputados, o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, informou através de sua rede social, que "cerca de 3 milhões de multas podem ser suspensas temporariamente após determinação do presidente da República". A ideia do governo é permitir que os motoristas em débito paguem os pedágios até o dia 30 de dezembro de 2026. Nesse caso, os condutores ficariam livres da multa de R$ 195,23 e dos cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Do contrário a cobrança poderá ser retomada em 2027.

Como justificativa o governo afirma que o modelo de pedágio sem cancelas apresenta falhas e passa por aperfeiçoamento regulatório. Na audiência da semana passada, na Câmara dos Deputados, o diretor de Regulação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Basilio Militani Neto, destacou, entre os problemas, a falta de sinalização e informações adequadas. Segundo ele há confusão para os motoristas sobre quanto, como e para quem devem ser efetuados os pagamentos.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, esclareceu que não houve cancelamento, anulação ou extinção de multas relacionadas ao sistema de pedágio sem cancela, afirmando que "o que está em discussão no âmbito do Governo Federal é uma possível medida de transição, de caráter temporário e operacional, voltada ao aperfeiçoamento da integração entre sistemas tecnológicos. Eventual decisão nesse sentido não altera a existência da infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. nem desobriga o pagamento do pedágio pelos usuários".

O órgão destacou ainda que atua de forma coordenada com outras entidades para aperfeiçoar o sistema. Entre os focos, estão a melhoria da comunicação com os usuários, ampliação e simplificação dos meios de pagamento, integração entre os sistemas e redução de falhas operacionais. "o aperfeiçoamento regulatório em curso não compromete o modelo, tampouco sua credibilidade. Trata-se de um processo natural de evolução de uma política pública inovadora, que já demonstra resultados concretos e veio pra ficar" - concluiu ANTT.

Segundo Raphael Cendon, liderança do movimento contra o pedágio na Costa Verde, as falhas no sistema ainda continuam, desde a sua implantação e o que os motoristas esperam é o cancelamento dessas multas.

-Documento de cobrança indevida do pedágio, entre outras falhas que ainda continuam desde a implantação foram anexados ao processo de cancelamento proposto à ANTT. Estamos cobrando para que seja cumprida a promessa do cancelamento das multas e publicada no Diário Oficial". Concluiu Cendon.