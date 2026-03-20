Durante as ações, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social - Divulgação/Rio+Saneamento

Durante as ações, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa SocialDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 20/03/2026 22:28 | Atualizado 20/03/2026 22:28

Itaguaí- A Rio+Saneamento realiza, ao longo do mês de março, novas edições do programa Rio+Perto de Você, iniciativa que leva os principais serviços da concessionária diretamente à população. Na Região Metropolitana, os atendimentos itinerantes ocorrerão nas cidades de Itaguaí e Seropédica, com o objetivo de oferecer um atendimento mais ágil, prático e próximo aos clientes.



Em Itaguaí, o programa estará presente neste sábado (21), das 9h às 16h na Praça Professor Diego dos Santos, Av. Governador Amaral Peixoto, no bairro Coroa Grande. Já em Seropédica, o atendimento itinerante será realizado no sábado (28) na Praça Boa Esperança, localizada na Rua do Carmo, S/N, no bairro Boa Esperança, também de 9h às 16h.



Durante as ações, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social, renegociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre abastecimento, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária.



Segundo Marcelo Luvisotto, a proximidade gerada por iniciativas como essa fortalece a relação com os clientes. “Esses encontros nos bairros reforçam a transparência do nosso trabalho e nos ajudam a entender, de perto, o que cada região precisa. Quando a população tem espaço para conversar diretamente com nossa equipe, conseguimos construir soluções mais adequadas e aprimorar continuamente a prestação dos nossos serviços”, afirmou.



Programação:

Itaguaí

Sábado (21)

Das 9h às 16h, o atendimento será no endereço, Praça Professor Diego dos Santos Barbosa - Av. Governador Amaral Peixoto - Coroa Grande - Itaguaí



Seropédica



Sábado (28 )



Das 9h às 16h



Atendimento na Praça Boa Esperança - Rua do Carmo, S/N – Boa Esperança – Seropédica.