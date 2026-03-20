Durante as ações, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa SocialDivulgação/Rio+Saneamento
Em Itaguaí, o programa estará presente neste sábado (21), das 9h às 16h na Praça Professor Diego dos Santos, Av. Governador Amaral Peixoto, no bairro Coroa Grande. Já em Seropédica, o atendimento itinerante será realizado no sábado (28) na Praça Boa Esperança, localizada na Rua do Carmo, S/N, no bairro Boa Esperança, também de 9h às 16h.
Durante as ações, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social, renegociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre abastecimento, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária.
Segundo Marcelo Luvisotto, a proximidade gerada por iniciativas como essa fortalece a relação com os clientes. “Esses encontros nos bairros reforçam a transparência do nosso trabalho e nos ajudam a entender, de perto, o que cada região precisa. Quando a população tem espaço para conversar diretamente com nossa equipe, conseguimos construir soluções mais adequadas e aprimorar continuamente a prestação dos nossos serviços”, afirmou.
Programação:
Seropédica
Sábado (28 )
Atendimento na Praça Boa Esperança - Rua do Carmo, S/N – Boa Esperança – Seropédica.
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