Josely Oliveira, mãe do aluno Theo, da creche do Jardim América, mostra itens do kit escolar entregue pela rede municipal de Itaguaí - Divulgação

Josely Oliveira, mãe do aluno Theo, da creche do Jardim América, mostra itens do kit escolar entregue pela rede municipal de ItaguaíDivulgação

Publicado 13/03/2026 14:48

Itaguaí - A Prefeitura de Itaguaí iniciou no primeiro bimestre de 2026 a distribuição de kits de material escolar, uniformes e mochilas para os estudantes da rede municipal de ensino. A ação contempla alunos da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a rede atende quase 20 mil estudantes, e a distribuição do material segue em andamento nas unidades escolares, até que todos os alunos sejam contemplados.

A entrega dos uniformes escolares começou nos primeiros dias de fevereiro, com peças adaptadas à idade e ao ano de escolaridade dos alunos. Já os kits de material escolar passaram a ser distribuídos a partir de 10 de fevereiro, também organizados de acordo com cada etapa do ensino.

Os kits incluem itens variados que atendem às necessidades pedagógicas dos alunos, como cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, tesoura sem ponta, colas, tintas, papel A4, massas de modelar, estojo, réguas, conjunto geométrico, agenda escolar e pastas, entre outros materiais utilizados nas atividades em sala de aula.

Além dos kits e uniformes, a prefeitura iniciou neste mês a entrega de mochilas escolares para alunos da creche ao 5º ano do ensino fundamental, totalizando mais de 13 mil estudantes contemplados. A distribuição foi ampliada em relação aos anos anteriores, quando as mochilas eram entregues apenas até o 1º ano.

De acordo com a Secretaria de Educação, não há registro de entrega de todo esse conjunto de materiais ainda no primeiro bimestre letivo, como ocorre em 2026. Também está prevista para março a entrega do kit do professor, que deverá contemplar mais de 1.900 profissionais da rede municipal.

O secretário municipal de Educação, Milton Valviesse, destacou que a entrega antecipada foi uma determinação da gestão municipal e ressaltou a preocupação com a qualidade dos materiais.

-Foi um pedido expresso do prefeito Haroldo Jesus que todo o material estivesse disponível já no início do ano letivo, para garantir que nossos alunos começassem as aulas com estrutura e dignidade. Tivemos também uma preocupação muito grande com a qualidade de cada item entregue. A distribuição ainda está em andamento em algumas unidades, mas todos os alunos da rede municipal receberão seus kits, uniformes e mochilas - afirmou.

Entre os pais de alunos, a avaliação sobre os materiais tem sido positiva. Josely Oliveira, mãe do aluno Theo, da creche do bairro Jardim América, destacou a importância dos itens para o desenvolvimento das crianças.

-A minha percepção sobre o material escolar e o uniforme do meu filho é positiva. Eu acredito que são itens importantes para ajudar no desenvolvimento das crianças na escola. O material contribui para o aprendizado e o uniforme também é essencial, porque traz organização e igualdade entre os alunos. Para nós, pais, é muito importante ver nossos filhos bem preparados para estudar- disse.

Em conteúdos publicados em suas redes sociais, o prefeito Haroldo Jesus tem afirmado que acompanha cada etapa da distribuição e pediu compreensão das famílias enquanto o processo é concluído.

-Tenho acompanhado de perto cada etapa desse processo, porque sei o quanto esse material faz diferença na vida das nossas crianças e no dia a dia das famílias. Peço um pouquinho de paciência àqueles que ainda não receberam, porque a distribuição continua acontecendo. Nosso compromisso é garantir que todos os alunos da rede municipal tenham acesso ao uniforme, às mochilas e ao material escolar com qualidade e dignidade para estudar- afirmou.

Novo complexo educacional em Piranema

A expansão da rede municipal também inclui a inauguração do Complexo Educacional Professora Dulce da Silva Figueira, no distrito de Piranema, entregue pela Prefeitura no início de 2026. A unidade amplia a oferta de vagas e atende a uma demanda antiga da população local, que aguardava por mais estrutura educacional na região.

Moradora do distrito e mãe da pequena Laura, aluna da creche, Fernanda Dias afirma que a nova unidade trouxe mudanças importantes para as famílias.

-Piranema precisava muito dessa escola e dessa creche. Foram mais de dez anos esperando. A inauguração mudou muita coisa, porque agora não precisamos mais colocar nossos filhos em escolas longe de casa. Por enquanto recebi o kit de material escolar e achei maravilhoso, super completo. Dá para ver o cuidado e o carinho para que tudo chegue perfeito para as crianças- relatou.

Em publicações recentes em suas redes sociais, o prefeito Haroldo Jesus também mencionou que a prefeitura trabalha na viabilização de novas unidades de ensino com recursos do Novo PAC, programa do governo federal voltado para investimentos em infraestrutura. Segundo ele, os projetos preveem novas creches e escolas em diferentes regiões do município, ampliando o atendimento da rede municipal e fortalecendo a estrutura da educação pública em Itaguaí.