Nascido em 1º de março de 2012, Henry demonstrou desde muito cedo uma paixão incomum pela bola. Aos cinco anos, enquanto acompanhava o irmão mais velho para um treino no campo do Muriqui, ouviu de um senhor que passava pela rua uma frase que ficaria marcada em sua história: “Você vai jogar futebol e um dia irei te ver na televisão.” Pouco tempo depois, vieram os primeiros sinais de que aquele menino realmente era diferente.
O primeiro gol e o reconhecimento
A ida para o Vasco e rotina intensa
A dedicação trouxe resultados expressivos. Aos 10 anos, conquistou o principal título de sua categoria: a IberCup, competição internacional de base comparada por muitos à “Libertadores” das categorias infantis. Na campanha vitoriosa, sua equipe eliminou o Flamengo na semifinal e venceu o Fluminense
Football Club na grande decisão.
Novos desafios
A rotina tornou-se ainda mais exigente. Saía de casa às 5h da manhã e retornava por volta das 23h. Mesmo com a carga intensa de treinos e deslocamentos, Henry manteve bom desempenho escolar, sendo descrito por professores e colegas como um aluno dedicado e respeitoso. Em casa, cultiva a fé e mantém o hábito de frequentar a igreja com a família.
Convite europeu e novo capítulo
Antes do embarque para a Holanda, Henry também recebeu homenagens do presidente da Câmara Municipal, Fabinho Taciano, e do secretário de Esportes, Marcello Barreto, que destacaram o orgulho do município pela conquista do jovem atleta. As autoridades parabenizaram o jogador pela trajetória construída nas categorias de base e desejaram sucesso na nova etapa no futebol europeu, ressaltando que sua história serve de inspiração para crianças e jovens da cidade que sonham em seguir carreira no esporte.
O embarque acontece nos próximos dias, ao lado do pai e de seu empresário, Juninho Pedalada, presidente da Blockchain Sports no Brasil.
Com 37 títulos conquistados e centenas de medalhas acumuladas ao longo da base, Henry Campos inicia uma nova etapa, desta vez em solo internacional. Carregando não apenas troféus, mas uma história construída com disciplina, fé e dedicação.
Se depender da trajetória até aqui, a promessa feita na infância está cada vez mais próxima de se concretizar diante das câmeras do mundo.
