Henry Campos de 14 anos revelação do futebolDivulgação

Publicado 26/02/2026 21:20

Itaguaí - O jovem atleta Henry Campos Barbosa, de apenas 14 anos, já carrega uma trajetória marcada por talento, disciplina e episódios que a família define como “profecias” que se cumprem ao longo de sua caminhada no futebol.



Nascido em 1º de março de 2012, Henry demonstrou desde muito cedo uma paixão incomum pela bola. Aos cinco anos, enquanto acompanhava o irmão mais velho para um treino no campo do Muriqui, ouviu de um senhor que passava pela rua uma frase que ficaria marcada em sua história: “Você vai jogar futebol e um dia irei te ver na televisão.” Pouco tempo depois, vieram os primeiros sinais de que aquele menino realmente era diferente.



O primeiro gol e o reconhecimento

Aos seis anos, em sua estreia pelo Muriqui, Henry marcou o gol de empate da equipe. Familiares e amigos perceberam ali que não se tratava apenas de entusiasmo infantil, havia algo além. No mesmo dia, recebeu convite para integrar o Núcleo do Clube de Regatas do Flamengo, em Vila Geni. O desempenho chamou atenção rapidamente, levando-o a realizar testes no time principal do Flamengo, onde permaneceu por mais de quatro meses. Durante esse período, um novo episódio marcaria sua trajetória: um líder religioso afirmou que Henry ainda jogaria no Club de Regatas Vasco da Gama.



A ida para o Vasco e rotina intensa

Na mesma semana da declaração, veio o convite oficial do Vasco. Aos sete anos, Henry passou a integrar a equipe principal da categoria de base do clube. Começava ali uma rotina intensa: saía de casa às 7h da manhã e retornava apenas às 21h.



A dedicação trouxe resultados expressivos. Aos 10 anos, conquistou o principal título de sua categoria: a IberCup, competição internacional de base comparada por muitos à “Libertadores” das categorias infantis. Na campanha vitoriosa, sua equipe eliminou o Flamengo na semifinal e venceu o Fluminense

Football Club na grande decisão.



Novos desafios

Aos 11 anos, em meio a mudanças internas no Vasco, Henry passou a atuar no futsal do Botafogo de Futebol e Regatas. Paralelamente, foi convidado a integrar o projeto da Blockchain Sports, com centro de treinamento em Pinheiral, no Sul Fluminense.



A rotina tornou-se ainda mais exigente. Saía de casa às 5h da manhã e retornava por volta das 23h. Mesmo com a carga intensa de treinos e deslocamentos, Henry manteve bom desempenho escolar, sendo descrito por professores e colegas como um aluno dedicado e respeitoso. Em casa, cultiva a fé e mantém o hábito de frequentar a igreja com a família.





Convite europeu e novo capítulo

Agora, aos 14 anos, Henry vive o momento mais importante de sua jovem carreira. Ele foi convidado para integrar a equipe do Ajax, da Holanda, onde passará por período de adaptação e desenvolvimento no futebol europeu.



Antes do embarque para a Holanda, Henry também recebeu homenagens do presidente da Câmara Municipal, Fabinho Taciano, e do secretário de Esportes, Marcello Barreto, que destacaram o orgulho do município pela conquista do jovem atleta. As autoridades parabenizaram o jogador pela trajetória construída nas categorias de base e desejaram sucesso na nova etapa no futebol europeu, ressaltando que sua história serve de inspiração para crianças e jovens da cidade que sonham em seguir carreira no esporte.



O embarque acontece nos próximos dias, ao lado do pai e de seu empresário, Juninho Pedalada, presidente da Blockchain Sports no Brasil.



Com 37 títulos conquistados e centenas de medalhas acumuladas ao longo da base, Henry Campos inicia uma nova etapa, desta vez em solo internacional. Carregando não apenas troféus, mas uma história construída com disciplina, fé e dedicação.



Se depender da trajetória até aqui, a promessa feita na infância está cada vez mais próxima de se concretizar diante das câmeras do mundo.