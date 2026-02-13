Haroldo de Jesus, prefeito de ItaguaíDivulgação/Arquivo
STF decide a favor de Haroldinho em disputa com Rubão
Que segue à frente da Prefeitura, até que o TSE decida sobre a realização de eleição suplementar no município
Carnaval 2026 em Itaguaí acontece no centro, Coroa Grande, Chaperó e Ilha da Madeira
O cantor Serjão Loroza abre a folia nesta sexta-feira (13) em Coroa Grande; várias bandas prometem animar os foliões
Itaguaí realiza "Dia D de combate à dengue" nesta quinta-feira
Mobilização acontece das 9h às 16h no Calçadão e no Terminal Rodoviário, com orientações à população e vistorias em todos os bairros
STF mantém afastamento de Dr. Rubão e caso vai ao TSE para definição de novas eleições em Itaguaí
Decisão unânime confirma entendimento de terceiro mandato e transfere ao TSE a condução do processo eleitoral no município
Rio+Saneamento conclui obra em bairro de Itaguaí e encerra 20 anos de abastecimento irregular
Extensão de rede beneficia cerca de 150 moradores com fornecimento regular de água tratada
Itaguaí lidera avanço na segurança e firma convênio inédito com a Polícia Civil
O município é o primeiro da região a pagar RAS e também terá sala especializada para atendimento de minorias e pessoas vulneráveis
