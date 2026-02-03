Visita do Secretário Estadual de Polícia Civil ao município de Itaguaí que culminou com a assinatura do acordo. - Divulgação/Ítalo Dornelles

Visita do Secretário Estadual de Polícia Civil ao município de Itaguaí que culminou com a assinatura do acordo.Divulgação/Ítalo Dornelles

Publicado 03/02/2026 12:52

Itaguaí - Itaguaí deu um passo decisivo no fortalecimento da segurança pública ao se tornar o primeiro município da Baixada Fluminense a firmar convênio com a Polícia Civil para o pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS).

A iniciativa amplia a capacidade de investigação e melhora o atendimento à população. O anúncio foi feito em encontro no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Cury, e representantes da corporação.

Com o convênio, a Polícia Civil passa a contar com efetivo em horário adicional, garantindo mais agilidade na confecção dos Registros de Ocorrência (ROs) e permitindo que mais policiais sejam direcionados às investigações, como crimes de roubo de veículos, roubo de cargas e outras ocorrências que impactam o dia a dia da população.

Além do pagamento do RAS, Itaguaí também será o primeiro município da Baixada Fluminense a implantar uma Sala de Oitiva e Atendimento voltada a minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade, assegurando acolhimento humanizado, proteção às vítimas e melhores condições para a apuração dos crimes.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da integração entre Município e Estado. “O RAS fortalece a segurança e a inteligência no município. O policiamento ostensivo é essencial, mas é a investigação que gera resultados. A Prefeitura entra como parceira para garantir respostas à população, porque quem tem que ganhar é o povo de Itaguaí”, afirmou.

O secretário de Polícia Civil ressaltou o impacto direto da iniciativa. “A Prefeitura contribui com ações concretas na segurança pública. O RAS funciona como uma hora extra para os policiais e aumenta a efetividade das investigações. O que resolve o crime é a investigação bem feita, e com o RAS quem ganha é a população, com mais agilidade e resultados”, destacou.

Reforço histórico no policiamento ostensivo

O fortalecimento da Polícia Civil se soma a outra conquista recente na área da segurança pública. Na semana passada, Itaguaí passou a contar com um destacamento próprio da Polícia Militar, com a criação da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). A nova estrutura amplia a presença do Estado e melhora a capacidade de resposta às ocorrências no município.

Com as duas iniciativas, Itaguaí consolida uma política integrada de segurança pública, aliando prevenção, investigação qualificada e atendimento mais humanizado, com foco na proteção da população e no fortalecimento institucional da cidade.