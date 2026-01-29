Prefeito Haroldo Jesus (D), governador Cláudio Castro(C) e o comandante-geral/secretário da PMERJ, coronel Marcelo de Menezes NogueiraDivulgação/ Prefeitura Itaguaí
Após décadas sem destacamento próprio, Itaguaí terá Companhia Independente da PM
Decreto assinado no Palácio Guanabara reorganiza o organograma da PM e cria comando independente na cidade
Ministério Público abre investigação sobre aplicações do Itaprevi no Banco Master
Instituto previdenciário de Itaguaí investiu, em junho e julho de 2024, mais de R$ 62 milhões em letras financeiras do banco liquidado pelo Banco Central
Itaguaí: "Coroa Folia", opção de pré-carnaval na Costa Verde anuncia programação
Evento acontece na Orla de Coroa Grande nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro
Centro de Memória da Costa Verde inicia 2026 com programação cultural gratuita
Atividades incluem exposição indígena, visitas guiadas, experiências em realidade virtual e apresentação musical
Encontro fortalece a cultura tradicional de Itaguaí
Como elemento central da identidade, da memória e da história do povo tradicional do município
IPTU 2026 com 15% de desconto em Itaguaí
Confira as condições e datas de vencimento para economizar no orçamento
