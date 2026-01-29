Prefeito Haroldo Jesus (D), governador Cláudio Castro(C) e o comandante-geral/secretário da PMERJ, coronel Marcelo de Menezes Nogueira - Divulgação/ Prefeitura Itaguaí

Publicado 29/01/2026 10:34

O Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou, nesta segunda-feira (26), no Palácio Guanabara, uma solenidade oficial para a assinatura de decretos que reorganizam o organograma da Polícia Militar, com a criação de novos Comandos Independentes em municípios estratégicos.

Entre as medidas anunciadas está a criação da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (4ª CIPM) em Itaguaí, região metropolitana do Rio.

A iniciativa amplia a estrutura da PM no município, garantindo mais autonomia operacional, reforço no policiamento e maior capacidade de atuação, fortalecendo a política de segurança pública na região.

Após participar do evento, o prefeito Haroldo Jesus se manifestou por meio de conteúdo publicado em suas redes sociais, onde destacou a importância da medida para Itaguaí.

“Esse é um sonho antigo da nossa cidade. A criação da CIPM representa um avanço histórico e vai gerar uma sensação de segurança muito maior para a população”, afirmou.

O prefeito ressaltou ainda, que o fortalecimento da segurança pública é fruto de articulação institucional e parceria com o Governo do Estado, e reafirmou o compromisso de seguir trabalhando para garantir mais proteção e tranquilidade às famílias de Itaguaí.