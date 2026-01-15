Sede do governo municipal da cidade de ItaguaíDivulgação/ Prefeitura Itaguaí
Servidores de Itaguaí vão receber dentro do mês trabalhado
Anunciou, nessa quarta-feira, o prefeito interino Haroldo Jesus. Medida garante previsibilidade e recomposição salarial pelo índice de inflação
Comissão dos Animais da Alerj acerta retorno do Programa RJ PET
Retomada com castrações deve iniciar pela Baixada e cidades como Guapimirim e Itaguaí
Itaguaí inaugura Hospital do Olho com consultas, exames e cirurgias oftalmológicas
Unidade passa a oferecer atendimento especializado no próprio município a partir deste mês
Obras da Rio+Saneamento ampliam acesso à água e ao esgoto em cidades do interior
Do Estado, com ações de modernização do sistema de saneamento. Em 2025 foram investidos mais de R$ 230 milhões
Réveillon de Itaguaí terá shows gratuitos e queima de fogos em Coroa Grande e Chaperó
Programação começa nesta terça-feira (31) com atrações musicais nos dois bairros e interdição parcial de vias às 18h
Obras do projeto do viaduto de Chaperó serão retomadas
Anúncio foi feito pelo prefeito de Itaguaí Haroldo Jesus
