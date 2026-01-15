Sede do governo municipal da cidade de Itaguaí - Divulgação/ Prefeitura Itaguaí

Publicado 15/01/2026 12:40

Itaguaí - A Prefeitura de Itaguaí anunciou nessa quarta-feira (14), que vai garantir o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado. O anúncio aconteceu depois da assinatura do Decreto nº 4.988, que permite a aplicação da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos conforme a Lei Municipal nº 3.979/2021.

A medida garante previsibilidade, transparência e respeito aos trabalhadores que mantêm os serviços públicos em funcionamento.

“Assumi esse compromisso com os sindicatos e com cada servidor: assim que saísse o índice de inflação, nós iríamos publicar o decreto e divulgar o calendário de pagamento de todo o ano. Isso é dignidade, isso é respeito a quem trabalha”, afirmou nas suas redes sociais o prefeito interino Haroldo Jesus.

O calendário estabelece como data-limite o pagamento dos salários de 2026 dentro de cada mês trabalhado, conforme a nova lei já sancionada pelo Executivo, da seguinte forma:

- 30 de janeiro

- 27 de fevereiro

- 27 de março

- 30 de abril

- 29 de maio

- 30 de junho

- 31 de julho

- 1ª parcela do 13º salário: até 15 de julho

- 31 de agosto

- 30 de setembro

- 30 de outubro

- 30 de novembro

- 30 de dezembro

- 2ª parcela do 13º salário: 18 de dezembro

As datas representam o limite máximo para que o servidor receba seus vencimentos. A orientação da gestão municipal interina é que os salários sejam depositados sempre que possível antes desses prazos, conforme já vem ocorrendo.

"Agora o servidor não precisa mais esperar o anúncio de uma data a cada mês e pode se organizar financeiramente, o que gera mais segurança e tranquilidade".

Segundo sua assessoria esta é apenas uma das várias medidas que o governo interino tem praticado em prol do funcionalismo municipal, que tem mantido diálogo com as entidades de classe em busca de equilíbrio na relação com o governo e no atendimento de reivindicações.