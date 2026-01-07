Nova unidade vai atender a população com consultas, cirurgias e atendimentos de alta complexidadeDivulgação/Arquivo
Itaguaí inaugura Hospital do Olho com consultas, exames e cirurgias oftalmológicas
Unidade passa a oferecer atendimento especializado no próprio município a partir deste mês
Obras da Rio+Saneamento ampliam acesso à água e ao esgoto em cidades do interior
Do Estado, com ações de modernização do sistema de saneamento. Em 2025 foram investidos mais de R$ 230 milhões
Réveillon de Itaguaí terá shows gratuitos e queima de fogos em Coroa Grande e Chaperó
Programação começa nesta terça-feira (31) com atrações musicais nos dois bairros e interdição parcial de vias às 18h
Obras do projeto do viaduto de Chaperó serão retomadas
Anúncio foi feito pelo prefeito de Itaguaí Haroldo Jesus
Câmara devolve R$ 3 milhões à prefeitura de Itaguaí
E prefeito Haroldo Jesus anuncia pacote de investimentos que reacende esperança ao município. Verba será usada para pagamento do 13º salário
Prefeitura retoma projeto do Centro de Parto Normal e da Maternidade Nossa Senhora da Guia
Depois de meses parado. "A iniciativa é um avanço para a saúde pública"
