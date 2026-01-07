Nova unidade vai atender a população com consultas, cirurgias e atendimentos de alta complexidade - Divulgação/Arquivo

Nova unidade vai atender a população com consultas, cirurgias e atendimentos de alta complexidadeDivulgação/Arquivo

Publicado 07/01/2026 20:48 | Atualizado 07/01/2026 20:48

Itaguaí- O município de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, passará a contar com um hospital público voltado a atendimentos oftalmológicos a partir deste mês, com a inauguração do Hospital do Olho, implantado pela Prefeitura em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF). A unidade funcionará na Avenida Prefeito Isoldakson Cruz de Brito, no bairro Vila Margarida.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaí, a criação da unidade atende a uma demanda histórica do município. “Nunca houve um atendimento especializado dentro do município. Os pacientes eram direcionados para outros municípios de referência, o que gerava desgaste para o paciente e custo para o município”, informou a pasta.

O Hospital do Olho oferecerá consultas ambulatoriais, exames e cirurgias. Entre os procedimentos cirúrgicos previstos inicialmente estão as cirurgias de catarata, pterígio e granuloma. A capacidade inicial é de cerca de 2 mil consultas por mês no primeiro acolhimento e aproximadamente 400 cirurgias mensais, realizadas em centro cirúrgico próprio da unidade.

A unidade também contará com uma ampla lista de exames oftalmológicos, incluindo diagnóstico por imagem e testes clínicos. Estão previstos exames como mapeamento de retina, tomografia de coerência óptica, ultrassonografia ocular, retinografia, tonometria, paquimetria, ceratometria, campo visual, biomicroscopia, gonioscopia, topografia corneana, testes de refração, avaliação de olho seco, teste de Ishihara, entre outros.

O acesso aos serviços seguirá o fluxo da rede municipal de saúde, por meio de encaminhamento das unidades básicas, conforme os protocolos do SUS. Os atendimentos de urgência terão prioridade, conforme previsto em legislação.